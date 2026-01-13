Pagine Romaniste – Oggi alle 21 allo stadio Olimpico va in scena Roma-Torino, sfida valida per l’ottavo di finale di Coppa Italia. I giallorossi arrivano all’appuntamento con fiducia dopo il successo casalingo in campionato per 2-0 contro il Sassuolo, risultato che ha dato continuità al lavoro del mister e morale alla squadra.

La Roma però dovrà fare i conti con diverse assenze, su tutte quella di Ferguson: l’infortunio dell’attaccante riduce ulteriormente le opzioni offensive a disposizione, costringendo lo staff tecnico a rivedere scelte e soluzioni in avanti.

Situazione opposta per il Torino, chiamato a reagire dopo due sconfitte consecutive in campionato. I granata cercano riscatto proprio in Coppa Italia e possono aggrapparsi al precedente dell’andata in campionato, quando riuscirono a battere la Roma. Una gara aperta e tutta da vivere, con i giallorossi decisi a proseguire il loro cammino e il Toro pronto a sognare.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Celik; Rensch, Cristante (C), Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Bailey

A disp.: Vasquez, Zelezny, Hermoso, Ndicka, Tsimikas, Lulli, Koné, Bah, Dybala, Arena.

All. Gasperini.

Diffidati: –

Squalificati: Mancini.

Indisponibili: El Aynaoui, Pellegrini, Baldanzi, Gollini, Ferguson, Dovbyk, Bailey.

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal; Simeone, Adams.

A disp.: Acquah, Anjorin, Dembele, Ismajili, Ngonge, Njie, Paleari, Pellini, Popa, Vlasic, Zapata.

All. Baroni.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Savva, Schuurs, Pedersen, Masina, Ilic.

Arbitro: Bonacina.

Assistenti: Cipressa e Politi.

IV Uomo: Dionisi.

Var: Mazzoleni.

Avar: Paganessi.

Marcatori:

Ammoniti: Rensch(R), Abuklhal(T)

Espulsi:

LIVE – 21:00

2′- Pisilli ci prova con decisione, Paleari si oppone alla grande: sarà calcio d’angolo.

11′ – Primo lampo del Toro: Svilar si distende e blocca in presa bassa.

13′ – Simeone lanciato in profondità ma viene steso: giallo per Rensch.

22′ – Adams prova la conclusione, Ziolkowsky ci mette il corpo: sarà corner per i granata.

24′- Ammonito Abuklhal

24′ – Wesley brucia tutti in accelerazione sul lancio di El Shaarawy, ma il brasiliano spreca col mancino

35′- Gol Torino. Segna Che Adams con un fendente dal limite dell’area.

42′ – Vlasic la fa franca: due interventi duri, prima su Ghilardi e poi su Wesley, ma niente giallo.

FINE PRIMO TEMPO