Pagine Romaniste – Oggi alle 21 allo stadio Olimpico va in scena Roma-Torino, sfida valida per l’ottavo di finale di Coppa Italia. I giallorossi arrivano all’appuntamento con fiducia dopo il successo casalingo in campionato per 2-0 contro il Sassuolo, risultato che ha dato continuità al lavoro del mister e morale alla squadra.
La Roma però dovrà fare i conti con diverse assenze, su tutte quella di Ferguson: l’infortunio dell’attaccante riduce ulteriormente le opzioni offensive a disposizione, costringendo lo staff tecnico a rivedere scelte e soluzioni in avanti.
Situazione opposta per il Torino, chiamato a reagire dopo due sconfitte consecutive in campionato. I granata cercano riscatto proprio in Coppa Italia e possono aggrapparsi al precedente dell’andata in campionato, quando riuscirono a battere la Roma. Una gara aperta e tutta da vivere, con i giallorossi decisi a proseguire il loro cammino e il Toro pronto a sognare.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Celik; Rensch, Cristante (C), Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Bailey
A disp.: Vasquez, Zelezny, Hermoso, Ndicka, Tsimikas, Lulli, Koné, Bah, Dybala, Arena.
All. Gasperini.
Diffidati: –
Squalificati: Mancini.
Indisponibili: El Aynaoui, Pellegrini, Baldanzi, Gollini, Ferguson, Dovbyk, Bailey.
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal; Simeone, Adams.
A disp.: Acquah, Anjorin, Dembele, Ismajili, Ngonge, Njie, Paleari, Pellini, Popa, Vlasic, Zapata.
All. Baroni.
Diffidati: –
Squalificati: –
Indisponibili: Savva, Schuurs, Pedersen, Masina, Ilic.
Arbitro: Bonacina.
Assistenti: Cipressa e Politi.
IV Uomo: Dionisi.
Var: Mazzoleni.
Avar: Paganessi.
Marcatori:
Ammoniti: Rensch(R), Abuklhal(T)
Espulsi:
LIVE – 21:00
2′- Pisilli ci prova con decisione, Paleari si oppone alla grande: sarà calcio d’angolo.
11′ – Primo lampo del Toro: Svilar si distende e blocca in presa bassa.
13′ – Simeone lanciato in profondità ma viene steso: giallo per Rensch.
22′ – Adams prova la conclusione, Ziolkowsky ci mette il corpo: sarà corner per i granata.
24′- Ammonito Abuklhal
24′ – Wesley brucia tutti in accelerazione sul lancio di El Shaarawy, ma il brasiliano spreca col mancino
35′- Gol Torino. Segna Che Adams con un fendente dal limite dell’area.
42′ – Vlasic la fa franca: due interventi duri, prima su Ghilardi e poi su Wesley, ma niente giallo.
FINE PRIMO TEMPO