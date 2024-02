Pagine Romaniste – De Rossi cambia tutto. Per al sfida contro il Torino il mister della Roma cambia modulo è passa per la prima volta sotto la sua gestione al 3-5-2. A sorpresa Smalling partirà da primo minuto, circa 6 mesi dopo l’ultima volta. Al suo fianco ci saranno Mancini e N’Dicka. Nessun cambio a centrocampo. Confermati i tre titolari: Cristante, Paredes e Pellegrini. Sugli esterni spazio a Kristensen e Angelino. L’attacco a due sarà composto da Dybale e Azmoun. Turno di riposo per Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, N’Dicka, Angelino; Bove, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

A disposizione: Rui Patricio, Huijsen, Smalling, Celik, Spinazzola, Renato Sanches, Aouar, Cristante, Dybala, Azmoun, Zalewski.

Allenatore: De Rossi.

Diffidati: Kristensen, Llorente, Pellegrini.

Indisponibili: Abraham, Llorente.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

A disposizione: Gemello, Popa, Sazonov, Linetty, Okereke, Kabic.

Allenatore: Juric.

Diffidati: Lovato.

Indisponibili: Schuurs, Buongiorno, Tameze, Vojvoda, Pellegri.

Arbitro: Sacchi (Macerata).

Assistenti: Di Iorio e Cecconi.

IV uomo: Ayroldi.

VAR: Paterna.

AVAR:Di Bello.