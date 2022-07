LIVE – Roma-Sunderland, le formazioni ufficiali. Perez ed El Shaarawy dietro Shomurodov

Pagine Romaniste – Arrivata ieri in Portogallo, ad Albufeira, la Roma si appresta ad affrontare il Sunderland per la seconda amichevole stagionale. Il club neopromosso in Championship è impegnato nella preparazione in terra lusitana ed ha approfittato per affrontare i giallorossi in questo match amichevole.

Nonostante il ritorno di tutti i suoi nazionali, Mourinho difficilmente li schiererà in campo con un solo allenamento nelle gambe. Formazione dunque rimaneggiata per la gara contro il club inglese, salvo poi schierare la formazione “tipo” contro il Portimonense. Lo Special One dovrebbe schierare in porta Svilar. Difesa a 3 con Kumbulla, Smalling e Ibanez. Karsdorp e Zalewski sulle fasce con Matic e Veretout a fare diga. Davanti Shomurodov si candida per una maglia da titolare. Perez ed El Shaarawy alla sue spalle.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Matic, Veretout, Zalewski; Carles Perez, El Shaarawy; Shomurodov.

Allenatore: Mourinho

SUNDERLAND (4-2-3-1): Patterson; Hume, Ballard, Neil, Cirkin; O’ Nien, Evans; Roberts, Pritchard, Embleton; Stewart.

Allenatore: Neil

10.58 – L’arrivo della squadra allo Stadio di Albufeira