LIVE – Roma-Spezia, le formazioni ufficiali. Torna Mkhitaryan con Veretout e Cristante. Smalling dal 1′. Davanti confermata la coppia Mayoral-Abraham

Pagine Romaniste – Ripartire è la parola d’ordine. La Roma dopo aver trovato gli ottavi di Conference League battendo il CSKA Sofia vuole ritrovare la vittoria in campionato dopo le due sconfitte di seguito contro il Bologna e l’Inter. Mourinho dovrà fare a meno degli squalificati Mancini e Zaniolo, per cui scelte obbligate in difesa. Tornano Rui Patricio e Smalling dopo il riposo in Europa, con Kumbulla e Ibanez. Sulle fasce Karsdorp e Vina uniche scelte possibili. A centrocampo si rivede Mkhitaryan con Veretout e Cristante. Davanti, vista l’ottima prova di giovedì, possibile chance per Mayoral in coppia con Abraham.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Veretout, Vina; Abraham, Mayoral.

A disposizione: Fuzato, Calafiori, Reynolds, Diawara, Villar, Darboe, Bove, Zalewski, Felix, Shomurodov.

Allenatore: Mourinho.



SPEZIA (3-5-2): Provedel; Erlic, Amian, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Sala, Maggiore, Reca; Verde, Manaj.

A disposizione: Zoet, Zovko, Kiwior, Hristov, Colley, S.Bastoni, Ferrer, Sher, Agudelo, Nguiamba, Trelec, Bertol.

Allenatore: Thiago Motta.



ARBITRO: Prontera di Bologna.

GUARDALINEE: Passeri e Costanzo.

QUARTO UOMO: G. Miele.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: L. Rossi.

LIVE

PRE-PARTITA

Ore 19.17 – La Roma è allo Stadio.