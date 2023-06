Pagine Romaniste – Oggi l’ultimo capitolo del campionato di Serie A vedrà la Roma impegnata in casa contro lo Spezia. Dopo la finale di Budapest, i giallorossi hanno l’ultimo impegno per provare a centrare la qualificazione in Europa League. Mancherà José Mourinho sulla panchina giallorossa, squalificato dopo l’ammonizione a Firenze.

Stringeranno i denti Paulo Dybala ed il capitano, Lorenzo Pellegrini, entrambi tornati a disposizione dello Special One, per salutare il pubblico giallorosso. Torna Bove in mezzo al campo, che farà rifiatare Matic. In difesa Llorente al posto di Ibanez, con Rui Patricio tra i pali.

Per i liguri, una gara molto delicata. Spezia a pari punti con la terzultima, dunque in piena corsa salvezza con il Verona, che fa visita al Milan. Per i giallorossi i tre punti vorrebbero dire Europa League, mentre una sconfitta, con una vittoria della Juventus, porterebbe alla Conference League.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti.

A disposizione: Boer, Svilar, Ibanez, Karsdorp, Spinazzola, Tahirovic, Keramitsis, Camara, Matic, Darboe, Wijnaldum, Solbakken, Abraham, Volpato, El Shaarawy.

Allenatore: Foti.

Diffidati: Ibanez, Pellegrini, Dybala.

Squalificati: Mourinho.

Indisponibili: Kumbulla.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolau; Amian, Bourabia, Esposito, Ekdal, Reca; Nzola, Gyasi.

A disposizione: Zoet, Marchetti, Ferrer, Bastoni, Kovalenko, Agudelo, Cipot, Zurkowski, Verde, Shomurodov, Krollis, Maldini.

Allenatore: Semplici.

Diffidati: Holm, Ekdal, Gyasi.

Squalificati:

Indisponibili: Moutinho, Beck, Holm, Sala, Caldara, Zovko.

Arbitro: Maresca.

Assistenti: Carbone – Baccini.

IV Uomo: Camplone.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Longo.

Prepartita

19:42 – La Roma è arrivata all’Olimpico!