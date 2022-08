LIVE – Roma-Shakhtar, le probabili formazioni. Mourinho con i quattro tenori in campo

Pagine Romaniste – Sarà una prima all’Olimpico da leccarsi i baffi. Il pubblico accoglie la Roma con un tutto esaurito da brividi. Tra presentazione e match contro lo Shakhtar ce ne è per tutti i gusti. Mourinho si dovrebbe affidare ai quattro tenori che, come contro il Tottenham, sono pronti a regalare magie. Pellegrini, Zaniolo, Dybala ed Abraham tutti insieme. A centrocampo l’altro posto sarà occupato da Matic. Nessuna sorpresa in difesa mentre sull’out di sinistra Spinazzola favorito sull’acciaccato Zalewski.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

Allenatore: Mourinho.

SHAKHTAR (4-2-3-1): Trubin; Konopla, Bondar, Matvienko, Kornienko; Stepanenko, Bondarenko; Sudakov, Kascuk, Mudrik; Totovitski.

Allenatore: Jovicevic.