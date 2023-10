Pagine Romaniste – Questa sera la Roma scenderà in campo contro il Servette per la seconda giornata dei gironi di Europa League. Il calcio d’inizio è fissato alle 21 in un Olimpico delle grandi occasioni, pronto come sempre a supportare la squadra giallorossa e a spingerla verso il secondo successo europeo di questa stagione. Dopo la vittoria contro lo Sheriff ottenuta con la rete decisiva di Lukaku, gli uomini di Mourinho sono chiamati a replicare per allontanare l’aria di crisi che si era creata dopo il k.o. con il Genoa della scorsa settimana.

Saranno 4-5 i giocatori che cambieranno rispetto alla vittoria casalinga di domenica scorsa con il Frosinone. Tra i pali Rui Patricio lascerà posto a Svilar, così come il capitano Pellegrini lascerà posto all’algerino Aouar che ha ormai recuperato dall’infortunio che lo aveva costretto ai box. In attacco resterà Lukaku, che per raggiungere il suo 100% ha bisogno di giocare il più possibile. Riposerà invece Dybala, al suo posto è pronto il Gallo Belotti. Dovrebbero partire dal 1′ minuto anche El Shaarawy e Karsdorp.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2): Svilar, Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Spinazzola, Celik, Pellegrini, Pagano, El Shaarawy, Dybala, Pisilli, Mannini, Joao Costa.

Allenatore: Foti (Mourinho squalificato).

SERVETTE (4-4-2): Frick Bolla, Rouiller, Severin, Tsunemoto; Antunes, Cognat, Douline, Stevanovic; Crivelli, Bedia.

A disposizione: Mall, Besson, Guillemenot, Henchoz, Vouilloz, Kutesa, Mazokou, Ondoua, Dimba Lele, Ouattara, Touati, Jarell.

Allenatore: Weiler.

Arbitro: Pajac.

Assistenti: Mihalj-Durak.

IV Uomo: Kolaric.

Var: Bebek.

Avar: Martinez.

Prepartita