LIVE – Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Dybala fuori, El Shaarawy e Abraham la coppia d’attacco. Centrocampo a 5, ci sono Bove e Wijnaldum. Kumbulla per Mancini

Pagine Romaniste – Attacco al potere e al secondo posto. Senza la guida di José Mourinho – squalificato oggi e al derby, c’è il talismano Foti – la Roma mira alla posiziona sottostante al Napoli. Approfittare delle consecutive frenate di Inter, Atalanta e Lazio cercare il consolidamento del posto Champions è la missione dei giallorossi. Nell’Olimpico che registra un anno di sold out e che si preannuncia infuocato, ci sarà anche la “panolada”: uno sventolio di zsarà il Sassuolo di Dionisi, e Frattesi, l’avversario odierno.

La Roma ci arriva gonfia d’entusiasmo, ma (quasi) scalfita nell’organico. Allo squalificato Cristante, si aggiungono gli infortunati Solbakken, Pellegrini e Belotti. Le scelte sono dunque pressoché obbligate. Non muterà la rocciosa difesa: Mancini, diffidato, insieme a Smalling e ad Ibanez. Dopo la vittoria con la Juventus, il brasiliano ha subìto una cucitura di 6 punti per una ferita sul tallone.

Matic, in uno splendido periodo di forma, non tirerà il fiato. Sarà chiamato agli straordinari: titolare, insieme a Wijnaldum. Zalewski è il favorito per la fascia destra, mentre sull’altro versante agirà Spinazzola. L’esterno italiano giovedì è rimasto inizialmente in panchina visto lo stato di diffida in Europa. A sostituirlo era stato El Shaarawy, autore del vantaggio ed oggi trequartista. Il Faraone prenderà posto vicino a Dybala per spingere Abraham all’agognato gol.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Bove,, Spinazzol; El Shaarawy, Abraham.

A disposizione: Svillar, Boer, Kumbulla, Celik, Llorente, Karsdorp, Pisilli,Bove, Tahirovic, Camara, Volpato.

Allenatore: Salvatore Foti (Mourinho squalificato).

Indisponibili: Darboe, Solbakken, Pellegrini, Belotti.

Diffidati: Mancini.

Squalificati: Cristante.

SASSUOLO (4-3-3): Consigi; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lope, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurentié.

A disposizione: Russo, Pegolo, Obiang, Marchizza, Toljan, Alvarez, Harroui, Ceide, D’Andrea, Throstvedt, Ferrari, Defrel, Bajrani.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Indisponibili: Muldur, Romagna.

Diffidati: Tressoldi, Thorstvedt, Zortea.

Squalificati:-.

Arbitro: Fabbri.

Assistenti: Capaldo-Prenna.

IV Uomo: Giua.

Var: Pairetto.

Avar: Nasca.

