Pagine Romaniste – Nuovo appuntamento con la Roma di Daniele De Rossi, che alle 18:00 accoglie il Sassuolo allo stadio Olimpico. Dopo la sconfitta nella trasferta inglese, che non ha compromesso il passaggio del turno in Europa League, i giallorossi privi di Dybala si riaffacciano sulla Serie A. Tornano Lukaku, Angeliño e El Shaarawy dal 1’. Il belga non è al top per una infiammazione all’anca.

I neroverdi, vincitori con il Frosinone di Di Francesco nell’ultimo turno di campionato, arrivano alla sfida odierna con la voglia di uscire dal pantano della zona salvezza. Pinamonti guiderà l’attacco degli emiliani, supportato da Laurentie.

TABELLINO



AS ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Aouar, El Shaarawy; Lukaku.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Angeliño, N’dicka, Karsdorp, Bove, Zalewski, Baldanzi, Azmoun.

Allenatore: De Rossi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti; Racic, Obiang; Defrel, Matheus Henrique, Laurienté; Pinamonti.

A disposizione: Cragno, Pegolo, Missori, Kumbulla, Tressoldi, Lipani, Castillejo, Bajrami, Boloca, Obiang, Volpato, Ceide, Mulattieri.

Allenatore: Ballardini.

Arbitro: Manganiello.

Assistenti: Bindoni e Tegoni.

IV Uomo: Collu.

VAR: Sozza.

AVAR: Abisso.

Marcatori: –

Ammoniti: –

Espulsi: –

PRIMO TEMPO

5' – Lukaku vicino al gol. Spinazzola con un cross perfetto trova il belga che schiaccia di testa. Palla di poco fuori Roma 0-0 Sassuolo#ASRoma #SerieA #RomaSassuolo — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 17, 2024

PRE PARTITA

Ore 17:04 – Ecco la formazione ufficiale della Roma:

Ore 16:21 – C’è anche Abraham a disposizione di De Rossi. Torna in panchina per la prima volta dopo l’infortunio del 2023.

Ore 16:07 – Lukaku partirà titolare nonostante l’infiammazione all’anca. Lo riporta Angelo Mangiante di Sky Sport.