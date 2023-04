LIVE – Roma-Sampdoria 0-0. Ammonito Abraham, impreciso El Shaarawy

Pagine Romaniste – Chiuso il sipario delle nazionali, si riapre quello sulla Roma. Il tempo ha curato le ferite del tempo e permesso di riposare gambe e mente, fondamentali per la volata finale. Al traguardo la Roma vuole trovare il pass per la Champions, ancora possibile nonostante i vari passaggi a vuoto, ultimo quello nel derby.

La marcia riprenderà in casa, in un Olimpico come di consueto colmo. Dalle retrovie del campionato, è penultima, arriverà la Sampdoria di Stankovic. I blucerchiati non riescono ad uscire dalle fosse della classifica: un pareggio nelle ultime 4 partite e a soli due punti in più sulla Cremonese fanalino di coda.

La Roma ritrova Mourinho, pronto a riprendere il controllo dopo le due giornate di squalifica per le proteste nei confronti di Serra. Mou, però, ha perso gran parte della rosa. Chi infortunato, Karsdorp, e chi squalificato: in difesa non ci saranno Mancini, Ibanez e Kumbulla mentre a centrocampo sarà assente Cristante.

Si profila dunque un ritorno alla linea a quattro, con Llorente al fianco di Smalling. Zalewski e Spinazzola terzini. Cuore del centrocampo composto dalla coppia Matic-Wijnaldum, a copertura della trequarti El Shaarawy, Pellegrini e Dybala. Per il ruolo di prima punta favorito Abraham su Belotti.

TABELLINO

ROMA (4-2-3-1):Rui Patricio; Zalewski, Smalling, Llorente, Spinazzola; Matic, Wijnldum; Dybala, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham

A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Tahirovic, Bove, Darboe, Camara, Volpato, Solbakken, Belotti.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Karsdorp.

Diffidati: Matic.

Squalificati: Ibanez, Mancini, Cristante, Kumbulla.

SAMPDORIA (3-5-1-1): Ravaglia; Amione, Murillo, Zanoli; Augello, Rincon, Winks, Leris; Cuisance, Djuricic; Gabbiadini.

A disposizione: Ravaglia, Oikonomou, Yepes, Malagrida, Rincon, Ilkhan, Sabiri, Paoletti, Jese’, Lammers, Quagliarella.

Allenatore: Dejan Stankovic.

Indisponibili: Audero, Conti, Pussetto, Gunter.

Diffidati: Sabiri.

Squalificati: Nuytinck.

Arbitro: Irrati.

Assistenti: Zingarelli-Rocca.

Var: Chiffi.

AVAR: Muto.

Marcatori:

Ammonizioni: 8′ Abraham, 11′ Murillo, 21′ Spinazzola

Espulsioni:

Altro:

CRONACA

21′ – Spinazzola ammonito per aver trattenuto Leris in ripartenza

19′ – Cuisance prova, blocca facile Rui Patricio

18′ – Zalewski resta a terra dopo un contrasto con Rincon, Irrati ferma il gioco

11′ – Dybala supera Murillo che fa fallo, ammonito

9′ – Punizione dalla trequarti per Dybala, che crossa e trova Smalling, ma colpisce male di testa

8′ – Abraham ammonito in un contrasto aereo con Murillo

7′ – Dybala prova lo slalom in area, ma il tiro esce strozzato

4′ – Smalling appoggia per El Shaarawy che calcia alto

2′ – El Shaarawy prova a giro, blocca il portiere blucerchiato

1′ – Inizia il match dello stadio Olimpico

LIVE

Ore 16:39 – Mourinho è il primo ad arrivare all’Olimpico. Lo Special One torna in panchina dopo la squalifica scontata contro il Sassuolo e nel derby.

Ore 17:05 – L’arrivo della Roma: