LIVE – Roma-Salisburgo 1-0. Belotti la sblocca!

Pagine Romaniste (Dall’Olimpico F.Sereni) – È il giorno della verità, della gara da dentro o fuori. La Roma affronta questa sera, in un Olimpico stracolmo di spettatori, il Salisburgo per la sfida di ritorno degli ottavi di Europa League. Si riparte dall’amara sconfitta dell’andata per 1-0 alla Red Bull Arena che ha lasciato qualcosa di irrisolto alla banda allenata da Mourinho. Lo stesso Josè che, al termine dell’incontro col Verona, ha voluto precisare “ci sono sold out e sold out” come a dire: serve il 12° uomo in campo per trascinare la squadra alla rimonta. La risposta è arrivata dai tifosi, ma a decretare il risultato sarà sempre il campo.

Ed lì che per il portoghese ci sono ancora dei dubbi: “Dybala, Abraham e Pellegrini non sono al 100%, ma se vogliono aiutare ci saranno“. Questa mattina l’attaccante ha svolto tutti i controlli del caso e dovrebbe farcela ad essere convocato. Lo stesso vale per Pellegrini. La Joya non ha ancora recuperato completamente dall’affaticamento al flessore sinistro. Se non dovesse farcela è pronto El Shaarawy. La partita col Verona crea qualche grattacapo in più anche per le fasce: Spinazzola è sembrato quello dell’Europeo ed insidia Zalewski. A destra dovrebbe tornare Celik, oppure lo stesso Zalewski potrebbe portarsi sull’altra fascia. Matic tornerà ad affiancare Cristante in mediana. Intoccabile il terzetto difensivo con Mancini, Smalling e Ibanez. In porta il solito Rui Patricio.

TABELLINO

AS ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Llorente, Karsdorp, Celik, Wijnaldum, Camara, Bove, El Shaarawy, Volpato, Abraham.

Allenatore: Mourinho.

Diffidati: -.

Squalificati: -.

RED BULL SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Bernardo, Ulmer; Kjaergaard, Gourna-Dou, Seiwald; Capaldo; Adamu, Okafor.

A disposizione: Walke, Stejskal, Van Der Brempt, Onguéné, Baidoo, Koita, Sucic, Sesko, Forson, Gloukh.

Allenatore: Jaissle.

Diffidati: -.

Squalificati: -.

ARBITRO: Vincic (Slovenia).

ASSISTENTI: Klancnik-Kovacic (Slovenia).

IV UOMO: Obrenovic (Slovenia).

VAR: Kajtazovic (Slovenia)

Marcatori: 34′ Belotti

Ammoniti: 3′ Ibanez, 4′ Pellegrini

Espulsi:

Note: