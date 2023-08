Pagine Romaniste – Si riparte. La Roma oggi affronterà la Salernitana nella prima giornata di Serie A 2023/2024. L’obiettivo dei giallorossi sarà migliorare lo score della passata stagione che ha visto la Roma chiudere al sesto posto in classifica. Non troppe incognite per Mourinho per l’inizio del nuovo campionato: il portoghese deve infatti far fronte alle assenze pesanti di Pellegrini e Dybala. Ecco che allora c’è subito spazio per il nuovo innesto a centrocampo: Houssem Aouar è pronto a partire titolare dopo una ottima preaseason. Tra i nuovi arrivati dovrebbe esserci anche Kristensen sulla destra, Celik e Karsdorp (che è sul mercato) siederanno in panchina.

Per il resto formazione pressochè nota. Rui Patricio avrà davanti a sè Mancini, Smalling e Llorente (N’Dicka ancora indietro fisicamente). In mediana agiranno Cristante, da play, con Bove e appunto l’algerino. A sinistra piccolo ballottaggio tra Zalewski e Spinazzola, con il primo favorito. Regolarmente in panchina Paredes e Renato Sanches, pronti ad aiutare a gara in corso come annunnciato dal tecnico. In attacco scelte obbligate: El Shaarawy sarà di supporto a Belotti, unica punta disponibile della rosa. Tra gli assenti c’è anche Mourinho, squalificato, che sarà sostituito dal preparatore atletico Rapetti insieme a Bruno Conti.

TABELLINO

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Bove, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, Ndicka, Karsdorp, Zalewski, Celik, Paredes, Renato Sanches, Pisilli, Pagano, Solbakken, Alessio.

Allenatore: Bruno Conti.



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Fazio, Gyomber; Mazzocchi, L.Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim.

A disposizione: Costil, Sambia, M. Coulibaly, Sfait, Bohinen, lervolino, Legowsky, Dia.

Allenatore: Paulo Sousa.

Arbitro: Feliciani

Assistenti: Costanzo e Passeri

IV Uomo: Sozza

VAR: Guida

AVAR: Meraviglia

Marcatori: 17′ Belotti (R), 35′ e 48′ Candreva (S).

Ammoniti: Gyomber (S).

Squalificati: –

Note: 62.050 spettatori.

SECONDO TEMPO

53′ – Punizione dal limite per la Roma. Va El Shaarawy ma la palla termina di poco alta.

48′ – Gol di Candreva! L’attaccante della Salernitana fa 2-1 con un gesto formidabile: stop al volo e tiro di sinistro che si insacca quasi nel sette. La partita della Roma si complica.

46′ – Inizia la ripresa: si riparte sull’1-1.

PRIMO TEMPO

40 + 5′ – Termina il primo tempo. Si va negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

45′ – Saranno 5 i minuti di recupero.

40′ – Ammonito Gyomber. Giallo all’ex Roma per un fallo scomposto su El Shaarawy.

35′ – Gol della Salernitana! Candreva sterza in area superando Smalling: l’ex Lazio fa partire un bolide che trafigge Rui Patricio e si insacca di poco sotto la traversa. È 1-1.

32′ – Smalling vicino al gol: è bravo Ochoa a respingere. Mancini si avventa sulla palla per il tap-in vincente, ma colpisce male e la sfera termina alta sopra la traversa.

30′ – Aour libera spazio a Bove con un leggero tocco, quest’ultimo prova a lasciar partire un tiro dalla distanza che si spegne però sul fondo.

22′ – Gyomber rischia l’autorete su un cross di Aour direttamente da punizione. L’ex giallorosso è fortunato e la palla termina in corner.

20′ – Mancini prova la conclusione da fuori area. Il tiro termina ampiamente sopra la traversa.

17′ – GOL DELLA ROMA!!! Adesso è tutto buono: Belotti aggancia splendidamente il pallone e sterza nell’area avversaria per liberare la conclusione di sinistro che trafigge Ochoa. 1-0 per i giallorossi!

8′ – Annullato il gol di Belotti! Il VAR ha visto una posizione di off-side dell’attaccante giallorosso: si riparte sullo 0-0.

7′ – GOL DELLA ROMA!!!! Cristante serve Belotti davanti alla porta ospite e il Gallo è bravissimo ad agganciare e a scaraventare il pallone in rete con il sinistro. 1-0 Roma!

1′ – Inizia la gara dopo un minuto di silenzio per omaggiare Carlo Mazzone.

PREPARTITA