LIVE – Roma-Salernitana 1-2. Dia trova il vantaggio

Pagine Romaniste (Dall’Olimpico F.Sereni) – Preso il volo per Budapest, c’è da affrontare l’ultimo sprint di campionato. Atalanta e Milan non si sono fermate, rimanendo così rispettivamente a +2 (61) e +5 (64) dalla Roma (59). La strada per la Champions a tre giornate dalla fine del campionato appare in salita, ma è comunque lì. Se dovessero arrivare i tre punti, infatti, i giallorossi di Mourinho andrebbe a 63 punti, -3 dall’Inter.

Con la Salernitana il turnover è prevedibile, anche se non sostanzioso come a Bologna. Svilar davanti a sé Mancini, Smalling ed Ibanez. Chris rientra dal primo minuto dopo l’ultimo pezzo di partita giocato in Germania nel ritorno della semifinale contro il Bayer. Il centrale italiano, però, non è al meglio della condizione. Si ipotizza infatti un arretramento di Bove.

A centrocampo Zalewski sarà confermato a destra, mentre El Shaarawy rientrerà sulla sinistra. In mezzo Bove farà coppia con Camara, anche sulla trequarti ci saranno le rotazioni: Solbakken e Wijnaldum pronti a partire dall’inizio. Così come Belotti, sempre alla ricerca del primo gol in campionato con la Roma.

TABELLINO

AS ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Bove, Smalling, Ibanez (45′ Ibanez); Zalewski, Tahirovic (45′ Matic), Camara, El Shaarawy; Wijnaldum, Solbakken (45′ Pellegrini), Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, Cristante, Missori, Darboe, Volpato, Cherubini, Abraham.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Karsdorp, Spinazzola, Celik, Kumbulla, Darboe.

Squalificati: -.

Diffidati: Dybala, Ibanez, Pellegrini.

US SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniluc, Gyomber, Pirola; Kastanos (60 Mazzocchi), L. Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Dia, Piatek.

A disposizione: Sepe, Fiorillo, Lovato, Bronn, Trosst-Ekong, Sambia, Nicolussi Caviglia, Maggiore, Crnigoj, Iervoglino, Bonazzoli, Botheim.

Allenatore: Paulo Sousa.

Indisponibili: Fazio, Valencia.

Squalificati: -.

Diffidati: Gyomber, Vilhena, Piatek, Daniliuc.

Arbitro: Colombo.

Assistenti: Tegoni-Scarpa.

IV Uomo: Massa.

Var: Banti.

Avar: Guida.

Marcatori: 11′ Candreva, 46′ El Shaarawy, 53′ Dia

Ammoniti:

Espulsi:

Note:

LIVE

63′ – Pellegrini ferma in angolo la sgroppata di Mazzocchi. Angolo per la Salernitana.

57′ – La Roma reclama una trattenuta vistosa in area su Wijnaldum, ottimamente servito da Pellegrini. Per l’arbitro non c’è nulla.

54′ – Gol Salernitana. Piatek entra in area e cerca l’assist per Dia. Il rimpallo favorisce proprio l’attaccante che di tacco trova il vantaggio.

52′ – Candreva ci prova da lontanissimo. Palla in curva.

50′ – El Shaarawy! Recupero di Matic che serve Pellegrini. Il Capitano serve ancora Matic che entra in area, sterza e regala l’assist al Faraone. Il tiro però è altissimo.

49′ – Pressing forsennato della Roma. Wijnaldum mette un cross basso in area, Pellegrini calcia. La difesa mette in angolo.

48′ – GOOL DELLA ROMA! Pellegrini calcia la punizione respinta da Ochoa. Sulla ribattuta arriva il Faraone che insacca la porta.

47′ – Subito punizione conquistata dal limite. Batte Pellegrini.

46′ – Inizia la ripresa

50′ – Termina il primo tempo. Salernitana vanti con Candreva.

49′ – La Roma chiede a gran voce un fallo di mano in area. L’arbitro invece fischia la fine del primo tempo.

46′ – Dall’angolo Ibanez trova il pareggio. L’arbitro viene però richiamato al VAR per un possibile fallo di mano di Belotti e decide di annullare la rete.

45′ – Segnalati tre minuti di recupero.

43′ – Brutto contrasto tra Belotti e Gyomber. Il difensore rimane a terra qualche minuto.

42′ – Buttata da Zalewski una punizione da centrocampo. Roma svogliata.

38′ – El Shaarawy conquista una punizione vicino alla bandierina. Buona occasione per la Roma.

37′ – Recupero palla di Zalewski su Candreva. Il polacco si fa tutto il campo indisturbato e poi calcia. Il pallone sibila la traversa.

36′ – Cade male Tahirovic dopo un contrasto di testa a centrocampo. Il bosniaco si rialza.

35′ – Bohinen tenta il sinistro da fuori. La palla parte bene, ma finisce alta sopra la porta coperta da Rui Patricio.

32′ – Solbakken sulla fascia tenta un cross in area. Palla che si spegne sul fondo. Poca precisione del norvegese.

31′ – Grande assolo di Bove che punta la porta poi scarica per El Shaarawy. Il Faraone calcia di prima a giro. Palla di poco fuori.

26′ – Ancora Salernitana. Candreva viene servito in area da Dia. L’esterno prova il cross in area, Smalling si rifugia in angolo.

23′ – Bella azione manovrata della Roma che porta al tiro prima Zalewski, poi Camara. La difesa controbatte.

18′ – Salernitana in pressing ancora. Calcio d’angolo battuto da Candreva, libera Belotti.

17′ – Tiro velleitario di Katanos dalla distanza. Blocca agevolmente Rui Patricio.

11′ – Gol Salernitana. Coulibaly pesca Candreva inseritosi dietro la difesa giallorossa. L’ex Lazio con un bel tiro al volo trafigge Rui Patricio.

8′ – Giro palla della squadra granata in cerca del varco. Per ora chiude bene la dfesa della Roma.

5′ – Prima occasione per la Roma: El Shaarawy ricambia il favore e offre a Smalling il tiro di testa. Palla alta sopra Ochoa.

4′ – Bel lancio di Smalling per l’accorrente El Shaarawy. La Salernitana si rifugia in angolo.

1′ – Inizia la sfida all’Olimpico!

PREPARTITA

17:54 – La squadra entra sul prato dell’Olimpico e consegna le maglie con la scritta “Io sono la Roma” della campagna abbonamenti. Inizia il riscaldamento dei giallorossi

17:42 – La formazione ufficiale della Salernitana

17:31 – Le scelte ufficiali di Mourinho: Bove in difesa, Camara e Tahirovic a centrocampo. Tornano Smalling e El Shaarawy. Belotti con Solbakken e Gini davanti

17:16 – La Roma arriva all’Olimpico

16:54 – La partenza della Roma da Trigoria verso lo stadio