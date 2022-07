LIVE – Roma-Portimonense, le formazioni ufficiali. C’è Pellegrini. Davanti Felix ed El Shaarawy

Pagine Romaniste – Terza amichevole in questo precampionato per la Roma. Dopo le vittorie contro Trastevere e Sunderland, per i giallorossi c’è l’impegno contro la Portimonense. Altra occasione per fare vari test. Parte dalla panchina Zaniolo in gol pochi giorni fa contro gli inglesi e tripletta nella partitella in famiglia con tanto di applausi e incitamenti da Mourinho. Stringe i denti Pellegrini che ha preso una botta alla schiena nell’allenamento di ieri. Davanti ci sono El Shaarawy e Felix. Dietro Tripi con Mancini e Smalling. Piccola curiosità: con i portoghesi gioca Moustapha Seck che vanta un passato nella Roma.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Tripi; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Felix.

Allenatore: Mourinho.

PORTIMONENSE (4-2-3-1): Samuel; Moufi, Pedrao, Relvas, Seck; Estrela, Bruno; Rui Gomes, Anderson, Welinton, Yago.

Allenatore: Brito.

LIVE

PRE-PARTITA

Ore 19.27 – La formazione ufficiale della Roma.

Ore 18.57 – La Roma è arrivata al campo.

Ore 18.25 – Una panoramica dello Stadio.