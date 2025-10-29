Pagine Romaniste – Questo pomeriggio, alle 18:30, la Roma giocherà contro il Parma per cercare di sfatare il tabù Olimpico e di portare a casa tre punti fondamentali per la corsa al quarto posto.
Davanti a circa 60’000 spettatori la squadra di Gasperini cercherà di dare continuità alla prestazione vista domenica contro il Sassuolo. D’altra parte i ragazzi di Cuesta proveranno a contenere gli attacchi giallorossi per tenere aperta la partita fino al novantesimo.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.
A disp.: Vasquez, Gollini, Zelezny, Ziolkowski, Ghilardi, Rensch, Tsimikas, Pisilli, El Aynaoui, Baldanzi, Dovbyk, Pellegrini.
All. Gian Piero Gasperini.
Diffidati: –
Squalificati: –
Indisponibili: Angelino.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Sorensen O., Ordonez C., Estevez, Bernabé, Britschgi; Cutrone, Pellegrino.
A disp.: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Troilo, Cremaschi, Lovik, Begic, Hernani, Djuric, Benedyczak.
All. Carlos Cuesta
Diffidati: –
Squalificati: –
Indisponibili: Valeri, Ondrejka, Almqvist, Frigan, Oristanio, Keita.
Arbitro: Crezzini.
Assistenti: Peretti e Zingarelli.
IV Uomo: La Penna.
Var: Aureliano.
Avar: Maggioni.
Marcatori:
Ammoniti:Pellegrino (P)
Espulsi:
LIVE – 19:44
1’ – Inizia la sfida all’Olimpico!
7’ – Dopo un brutto colpo alla caviglia Ferguson chiede il cambio. Al suo posto entra Bailey
11’ – Primo tentativo della Roma con Wesley ma para agevolmente Suzuki
24’ – Ci prova Bernabè su punizione per il Parma ma non trova lo specchio della porta
32’ – Gioco fermo perché Koné è a terra Perù una sbracciata in faccia ricevuta a Cutrone
36’ – Occasione Parma che tenta due volte a rete ma trova le deviazioni prima di Svilar e poi Ndicka
38’ – Occasione clamorosa per la Roma con Bailey da solo davanti la porta sbaglia ma il guardalinee segna fuorigioco
38’ – Ammonito Pellegrino
44’ – Soulé aveva segnato il gol del vantaggio ma viene annullato per fuorigioco attivo di Celik
45’ – Quattro minuti di recupero
45’ +3 – Colpo di testa a botta sicura di Dybala ma para Suzuki
45’ +4 – Fine primo tempo
46’ – Inizio secondo tempo. Cambio per la Roma, esce Bailey entra El Aynaoui
50’ – Ci prova Dybala con il destro ma para Suzuki
54’ – Tentativo di tiro per Wesley ma il pallone finisce comodamente nella braccia di Suzuki