Pagine Romaniste – Questo pomeriggio, alle 18:30, la Roma giocherà contro il Parma per cercare di sfatare il tabù Olimpico e di portare a casa tre punti fondamentali per la corsa al quarto posto.

Davanti a circa 60’000 spettatori la squadra di Gasperini cercherà di dare continuità alla prestazione vista domenica contro il Sassuolo. D’altra parte i ragazzi di Cuesta proveranno a contenere gli attacchi giallorossi per tenere aperta la partita fino al novantesimo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.

A disp.: Vasquez, Gollini, Zelezny, Ziolkowski, Ghilardi, Rensch, Tsimikas, Pisilli, El Aynaoui, Baldanzi, Dovbyk, Pellegrini.

All. Gian Piero Gasperini.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Angelino.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Sorensen O., Ordonez C., Estevez, Bernabé, Britschgi; Cutrone, Pellegrino.

A disp.: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Troilo, Cremaschi, Lovik, Begic, Hernani, Djuric, Benedyczak.

All. Carlos Cuesta

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Valeri, Ondrejka, Almqvist, Frigan, Oristanio, Keita.

Arbitro: Crezzini.

Assistenti: Peretti e Zingarelli.

IV Uomo: La Penna.

Var: Aureliano.

Avar: Maggioni.

Marcatori:

Ammoniti:Pellegrino (P)

Espulsi:

LIVE – 19:44

1’ – Inizia la sfida all’Olimpico!

7’ – Dopo un brutto colpo alla caviglia Ferguson chiede il cambio. Al suo posto entra Bailey

11’ – Primo tentativo della Roma con Wesley ma para agevolmente Suzuki

24’ – Ci prova Bernabè su punizione per il Parma ma non trova lo specchio della porta

32’ – Gioco fermo perché Koné è a terra Perù una sbracciata in faccia ricevuta a Cutrone

36’ – Occasione Parma che tenta due volte a rete ma trova le deviazioni prima di Svilar e poi Ndicka

38’ – Occasione clamorosa per la Roma con Bailey da solo davanti la porta sbaglia ma il guardalinee segna fuorigioco

38’ – Ammonito Pellegrino

44’ – Soulé aveva segnato il gol del vantaggio ma viene annullato per fuorigioco attivo di Celik

45’ – Quattro minuti di recupero

45’ +3 – Colpo di testa a botta sicura di Dybala ma para Suzuki

45’ +4 – Fine primo tempo

46’ – Inizio secondo tempo. Cambio per la Roma, esce Bailey entra El Aynaoui

50’ – Ci prova Dybala con il destro ma para Suzuki

54’ – Tentativo di tiro per Wesley ma il pallone finisce comodamente nella braccia di Suzuki