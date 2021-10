LIVE – Roma-Napoli, le formazioni ufficiali. Zaniolo dal 1′, in attacco c’è Abraham

Pagine Romaniste – La Roma è pronta a scendere in campo nel secondo big match in campionato. All’Olimpico arriva il Napoli, forte delle 8 vittorie su 8, che vuole dare continuità alla vittoria in Europa League. I giallorossi vengono invece dalla caduta contro il Bodo/Glimt per 6-1 in Conference League. Mourinho ha già annunciato l’11 che affronterà i partenopei: scenderanno in campo gli stessi undici partiti contro la Juventus. Recuperato dunque Zaniolo, torna Karsdorp.

LE FORMAZIONI UFFICIALI