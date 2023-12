LIVE – Roma-Napoli, le formazioni ufficiali: Belotti dal 1’, a centrocampo trova conferma Bove

Pagine Romaniste – Ripartire subito per tornare nelle zone alte di classifica. La Roma è chiamata a rispondere dopo la sconfitta contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato. Davanti a sè troverà però il Napoli campione d’Italia reduce dalla sconfitta in Coppa Italia per 4-0 contro il Frosinone, ma vittoriosa per 2-1 contro il Cagliari in Serie A. Inizia così il ciclo di big match che dovrà affrontare la Roma: dopo i partenopei ci saranno infatti la Juventus, l’Atalanta e il Milan a contendersi i tre punti con la squadra giallorossa.

Per l’occasione la Roma sarà priva di diverse pedine su tutti la classe di Dybala. Mourinho però può sorridere per il recupero di Mancini: “Se non ha una tripla frattura a tibia e perone gioca, domani ci sarà“, ha detto ieri in conferenza stampa lo Special One. Tradotto: Gianluca sarà pronto a battagliare insieme a Llorente e Ndicka in difesa. A centrocampo Kristensen dovrebbe trovare ancora una maglia da titolare con Zalewski sull’altra fascia. A centrocampo spazio a Paredes, Cristante e Pellegrini quest’ultimo in cerca della forma migliore. Davanti ballotaggio El Shaarawy-Belotti per affiancare Lukaku in avanti al rientro dalla squalifica che aveva costretto il belga a saltare la trasferta di Bologna.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Spinazzola, Pagano, Renato Sanches, Azmoun.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Abraham, Aouar, Dybala, Kumbulla, Smalling.

Squalificati: -.

SSC NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

A disposizione: Idasiak, Gollini, Natan, Ostigard, Zanoli, Cajuste, Gaetano, Zerbin, Raspadori, Simeone.

Allenatore: Mazzarri.

Indisponibili: Elmas, Lindstrom, Olivera.

Squalificati: -.

Arbitro: Colombo della sezione di Como

Assistenti: Di Iorio-Tolfo

IV uomo: La Penna

Var: Irrati

Avar: Giua

PREPARTITA

Ore 19:20 il Napoli di Walter Mazzarri è appena arrivato presso lo Stadio Olimpico