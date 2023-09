Pagine Romaniste – Parte la rincorsa. Dopo il colpo Romelu Lukaku – questa sera la presentazione all’Olimpico – la Roma è chiamata a rispondere in campionato alla sconfitta di Verona. 1 punto raccolto in 3 partite: un bottino troppo magro per la squadra giallorossa che però dovrà affrontare una big come il Milan. I rossoneri sono a punteggio pieno e stanno dimostrando una forma invidiabile tanto da essere considerati tra i pretedenti al titolo finale. Mourinho per l’occasione potrà contare su Big Rom, ma probabilmente soltanto dalla panchina. A condurre l’attacco ci sarà Belotti, affiancato da Pellegrini, pienamente recuperato. Mancherà invece Paulo Dybala: dopo il leggero infortunio muscolare sarà la prudenza a prevalere. Per il resto tutto confermato o quasi. Davanti a Rui Patricio, che dovrà confermarsi, pronti Mancini, Smalling e Llorente. A sinistra pronto Zalewski con Cristante, Paredes e Aouar in mezzo al campo. A destra potrebbe avere una chance Zeki Celik, utilizzato poco in questo avvio di stagione.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; Lo. Pellegrini; Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, Ndicka, Karsdorp, Spinazzola, Bove, Pagano, Pisilli, Azmoun, Dybala, Lukaku.

Allenatore: Mourinho.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

A disposizione: Sportiello, Mirante, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Florenzi, Adli, Pobega, Zeroli, Musah, Romero, Chukwueze, Okafor.

Allenatore: Pioli.

Arbitro: Rapuano della sezione di Rimini

Assistenti: Meli-Alassio

IV uomo: Massa

Var: Irrati

Avar: Di Vuolo

Prepartita