LIVE – Roma-Milan, le probabili formazioni. Kumbulla in difesa, El Shaarawy davanti. Belotti la spunta

Pagine Romaniste (F.Sereni) – Scontro diretto per la Champions. La sfida di questo pomeriggio con il Milan è spartiacque per il cammino verso la massima competizione, contro un avversario diretto in una buona forma fisica. I rossoneri arrivano infatti dalla vittoria contro il Lecce targata Leao. È una Roma ferita, invece, quella che varcherà l’Olimpico: reduce dalla sconfitta sfortunata contro l’Atalanta e falcidiata dagli infortuni soprattutto nel reparto difensivo, privo dell’insostituibile Smalling e di Llorente. Mourinho non può fare calcoli vista l’importanza fondamentale della sfida.

Lo Special One si affida di nuovo a Kumbulla al centro della difesa. A completare il reparto Mancini e Ibanez, vista la defezione del centrale spagnolo. Zalewski un po’ in affanno, dentro Celik viste anche le sgasate di Rafael Leao. Sull’altra fascia torna Spinazzola. A centrocampo il duo collaudato Matic–Cristante, costretti agli straordinari. Davanti Belotti in pole su Abraham, mentre Pellegrini ed El Shaarawy gireranno attorno al Gallo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, Zalewski, Keramitsis, Camara, Bove, Tahirovic, Volpato, Darboe, Solbakken, Wijnaldum, Dybala, Abraham.

Indisponibili: Smalling, Karsdorp, Llorente.

Squalificati: –

Diffidati: Matic.

MILAN(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud.

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Kalulu, Thiaw, Gabbia, Ballo-Touré, Adli, Bakayoko, Vranckx, Saelemaekers, Messias, De Ketelaere, Rebic, Origi.

Indisponibili: Ibrahimovic, Pobega, Florenzi.

Squalificati: -.

Diffidati: Kalulu, Kjaer, Pobega, Rebic, Thiaw, Tomori

PREPARTITA

16:30 – Arriva anche la Roma allo Stadio

16:13 – Il Pullman del Milan arriva allo Stadio Olimpico