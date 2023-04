LIVE – Roma-Milan 0-0. Inizia il secondo tempo

Pagine Romaniste (F.Sereni) – Scontro diretto per la Champions. La sfida di questo pomeriggio con il Milan è spartiacque per il cammino verso la massima competizione, contro un avversario diretto in una buona forma fisica. I rossoneri arrivano infatti dalla vittoria contro il Lecce targata Leao. È una Roma ferita, invece, quella che varcherà l’Olimpico: reduce dalla sconfitta sfortunata contro l’Atalanta e falcidiata dagli infortuni soprattutto nel reparto difensivo, privo dell’insostituibile Smalling e di Llorente. Mourinho non può fare calcoli vista l’importanza fondamentale della sfida.

Lo Special One si affida di nuovo a Kumbulla al centro della difesa. A completare il reparto Mancini e Ibanez, vista la defezione del centrale spagnolo. Zalewski un po’ in affanno, dentro Celik viste anche le sgasate di Rafael Leao. Sull’altra fascia torna Spinazzola. A centrocampo il duo collaudato Matic–Cristante, costretti agli straordinari. Davanti Belotti in pole su Abraham, mentre Pellegrini ed El Shaarawy gireranno attorno al Gallo.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla (14′ Bove), Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti (46′ El Shaarawy).

A disposizione: Svilar, Boer, Zalewski, Camara, Tahirovic, Volpato, Solbakken, Dybala, El Shaarawy.

Indisponibili: Smalling, Karsdorp, Llorente.

Squalificati: –

Diffidati: Matic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori (46′ Thiaw), Theo; Tonali, Krunic; Diaz (56′ Saelemaekers), Bennacer, Leao; Giroud.

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré, Adli, Bakayoko, Vranckx, Messias, De Ketelaere, Rebic, Origi.

Indisponibili: Ibrahimovic, Pobega, Florenzi.

Squalificati: -.

Diffidati: Kalulu, Kjaer, Pobega, Rebic, Thiaw, Tomori.

Ammoniti: 15′ Tomori

56′ – Cambio Milan: fuori Diaz, dentro Saelemaekers

51′ – Mancini libera un cross teso in area di Bennacer. Corner per i rossoneri

49′ – Fallo in attacco per il Milan a seguito dell’angolo.

48′ – Primo intervento difensivo di Thiaw su El Shaarawy, angolo per la Roma.

47′ – Altro cambio forzato per Mou: fuori Belotti, dentro El Shaarawy. Pioli inserisce Thiaw per l’infortunato Tomori.

46′ – Inizia il secondo tempo

51′ – Finisce la prima frazione di gioco. Parità al termine dei primi 45 minuti.

50′ – Rimane a terra Belotti dopo uno scontro in area a seguito di un calcio d’angolo

48′ – Abraham non sfrutta una ripartenza

44′ – Cross in area di Theo, respinge la difesa della Roma. Il pallone capita sui piedi di Calabria che tira di prima. Palla al lato non di molto.

37′ – Infortunio per Tomori che rimane a terra. Il centrale inglese rimane comunque in campo

33′ – Roma vicina al gol. Azione concitata con Spinazzola che serve in area Pellegrini. Il capitano calcia di prima ma prende Abraham in pieno. Sulla ribattuta ci prova Belotti ma il pallone finisce fuori.

31′ – Leao prova il tiro a giro. Palla alta sopra la traversa coperta da Rui Patricio.

29′ – Piede alto di Bennacer su Bove in ripiegamento difensivo.

25′ – Pericoloso il Milan. Leao serve Calabria in area, il terzino mette dentro un cross teso. Libera con affanno la difesa giallorossa.

23′ – Brutto intervento in ritardo di Matic che stende Bennacer. Giallo per il serbo.

19′ – Ci prova Krunic di testa. Il pallone finisce docile sul fondo alla destra di Rui Patricio.

16′ – Ammonito Tomori per un fallo in ritardo su Belotti.

14′ – Kumbulla non ce la fa. Dentro Bove al suo posto. Cristante arretra in difesa.

10′ – Rimangono a terra Kumbulla e Giroud dopo uno scontro di gioco in area giallorossa.

6′ – Buona trama dei giallorossi, Belotti fa sponda per Pellegrini. Il Capitano calcia alto.

2′ – Ottimo recupero della Roma, Abraham non sfrutta il contropiede.

1′ – Si parte all’Olimpico! Inizia Roma-Milan

17:21 – La Roma entra per l’allenamento sul prato dell’Olimpico

17:17 – I rossoneri entrano in campo per l’allenamento, i tifosi ospiti incitano la propria squadra

17:12 – I dettagli della maglia con la scritta “SPQR” al posto del main sponsor Digital Bits

17:06 – La formazione ufficiale del Milan contro la Roma

17:00 – Le scelte ufficiali di Mourinho per la sfida: sopresa doppio centravanti

16:30 – Arriva anche la Roma allo Stadio

16:13 – Il Pullman del Milan arriva allo Stadio Olimpico