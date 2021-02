LIVE – Roma-Milan 0-0. Annullato un secondo gol al Milan per fuorigioco di Ibrahimovic

Pagine Romaniste – È il momento della verità. Questa sera (ore 20:45) la Roma ospiterà il Milan. I giallorossi sono chiamati a vincere per riprendersi il terzo posto, al momento occupato dalla Juventus e dall’Atalanta a 46 punti. I bianconeri ieri non sono andati oltre il pareggio (1-1) contro il Verona, mentre la Dea ha superato (0-2) la Sampdoria nel lunch match. Per la sfida ai rossoneri, Fonseca si affiderà all’ormai collaudato 3-4-2-1. Pau Lopez tra i pali, Mancini, Cristante e Fazio a formare la linea difensiva. A Villar e Veretout saranno affidate le redini del centrocampo, con Karsdorp e Spinazzola che agiranno sulle fasce. In attacco spazio a Mayoral (Dzeko è infortunato, ne avrà per 15-20 giorni), che sarà supportato da Pellegrini e Mkhitaryan.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

A.S. ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Jesus, Calafiori, Peres, Santon, Diawara, Pastore, Perez, Pedro, El Shaarawy.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Ibanez, Zaniolo, Smalling, Dzeko.

Diffidati: Peres, Ibanez, Cristante, Veretout, Villar, Kumbulla.

Squalificati: –

A.C. MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Kessiè, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic.

A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Kaulu, Dalot, Gabbia, Romagnoli, Meitè, Castillejo, Diaz, Krunic, Leao, Hauge.

Allenatore: Stefano Pioli.

Indisponibili: Mandzukic, Bennacer.

Diffidati: –

Squalificati: –

Arbitro: Guida.

Assistenti: Bindoni e Longo.

IV Uomo: Piccinini.

VAR: Irrati.

AVAR: Cecconi.

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

Note:

PRE-PARITA

Ore 20.14 – La Roma scende in campo per il riscaldamento.

Ore 19.35 – La formazione del Milan.

Ore 19.31 – La Roma è allo Stadio.

Ore 19.30 – L’11 della Roma.