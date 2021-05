LIVE – Roma-Lazio 2-0. I giallorossi vincono il derby grazie ai gol di Mkhitaryan e Pedro

Pagine Romaniste – Per chiudere con una vittoria in casa una stagione a dir poco deludente. Per difendere il settimo posto dal Sassuolo. Per riscattare la brutta sconfitta dell’andata. E per regalare a Fonseca un’ultima gioia alla sua ultima all’Olimpico. Per tutte queste ragioni la Roma è chiamata a ottenere un buon risultato nel derby della Capitale che va in scena alla penultima giornata di campionato. Fonseca schiera i suoi col 4-2-3-1, con Fuzato in porta, Karsdorp, Mancini, Ibanez e Peres in difesa, Darboe e Cristante a centrocampo, Dzeko punta e dietro di lui Pellegrini, Mkhitaryan ed El Shaarawy.

TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez (35′ Kumbulla), Peres (45′ Santon); Cristante, Darboe; El Shaarawy (72′ Pedro), Pellegrini (72′ Villar), Mkhitaryan; Dzeko (88′ Mayoral).

Allenatore: Fonseca.

A disposizione: Mirante, Farelli, Fazio, Juan Jesus, Reynolds, Pastore, Carles Perez.

Indisponibili: Smalling, Veretout, Pau Lopez, Spinazzola, Diawara, Zaniolo, Calafiori.

Squalificati: – .

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu (73′ Caicedo); Lazzari, Milinkovic Savic (85′ Akpa Akpro), Leiva, Luis Alberto, Lulic (59′ Luiz Felipe); Muriqi (59′ Pereira), Immobile.

Allenatore: S.Inzaghi.

A disposizione: Strakosha, Alia, Patric, Parolo, Cataldi, Fares, Escalante, Correa.

Indisponibili: Musacchio, Hoedt (fuori lista).

Squalificati: -.

Ammoniti: 16′ Peres (R), 23′ e 87′ Acerbi (L), 47′ Santon (R).

Espulsi: 87′ Acerbi (L).

Marcatori: 42′ Mkhitaryan (R), 78′ Pedro (R).

Arbitro: Pairetto.

Assistenti: Bindoni-Ranghetti.

Quarto uomo: Di Martino.

Var: Aureliano

Avar: Vivenzi.

PRE-PARTITA

Ore 19.36 – La formazione della Lazio.

Ore 19.34 – L’11 ufficiale della Roma.

Ore 19.22 – La Roma è allo Stadio.