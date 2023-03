LIVE – Roma-Juventus 0-0. Comincia la ripresa!

Pagine Romaniste – Voglia di riscatto in una sfida mai banale. La Roma è attesa dal big match contro la Juventus per provare a risalire qualche gradino che porterebbe in Champions League. La caduta di Cremona ha complicato la situazione alla squadra giallorossa che però ha visto cadere il Milan e impattare l’Atalanta. La sfida è in salita però perchè, al netto della penalizzazione, i bianconeri sono una compagine forte e compatta e i risultati lo dimostrano. La Juventus infatti non perde da due mesi in campionato e viene dalla vittoria di carattere nel derby contro il Torino per 4-2.

Nella sfida di questa sera sarà presente Josè Mourinho. La squalifica di due turni inflitta al portoghese dopo l’espulsione rimediata contro la Cremonese è stata sospesa, in attesa della nuova udienza. Lo Special One per la sfida schiererà i titolarissimi: difesa a 3 consolidata davanti a Rui Patricio. Mancini, Smalling e Ibanez sono il perno difensivo di questa stagione. La forma smagliante in cui versa Spinazzola non può lasciare indifferenti: l’ex sarà titolare. Sull’altra fascia partirà Zalewski, con Cristante e Matic in mediana. Ce la fa Pellegrini che affiancherà Wijnaldum sulla trequarti. A sorpresa ci sarà Dybala in attacco, con Abraham e Belotti in panchina.

TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Wijnaldum; Dybala.

A disposizione: Svilar, Kumbulla, Diego Llorente, Zalewski, Celik, Camara, Bove, Wijnaldum, Volpato, El Shaarawy, Belotti.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Solbakken, Darboe.

Squalificati: -.

Diffidati: Cristante, Mancini.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Gatti, Barrenechea, Miretti, Paredes, Pogba, Soulé, Iling-Junior, Chiesa, Kean.

Allenatore: Allegri.

Indisponibili: Kaio Jorge, Milik, De Sciglio.

Squalificati: -.

Diffidati: Rabiot, Alex Sandro, Kean.

Arbitro: Fabio Maresca.

Assistenti Carbone e Lo Cicero

IV ufficiale: Ayroldi

VAR: Aureliano

AVAR Paganessi. Marcatori: –

Ammoniti: 31′ Locatelli (J), 32′ Matic (R).

Squalificati: –