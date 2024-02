Pagine Romaniste – Arriva l’esame Inter per la Roma di Daniele De Rossi. I giallorossi, dopo le tre vittorie consecutive con Verona, Salernitana e Cagliari, affrontano allo stadio Olimpico la capolista di Simone Inzaghi.

“Dobbiamo pensare di poter vincere” il monito di DDR in conferenza stampa, che ha confermato 10\11 della Roma scesa in campo con il Cagliari, con il solo cambio al centro della difesa tra con Huijsen titolare al posto di Llorente. Confermato Angeliño sulla sinistra, con Lukaku in cerca di un gol contro la sua ex squadra.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.

Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Boer, Svilar, Smalling, Llorente, Azmoun, Celik, Renato Sanches, Aouar, Baldanzi, Spinazzola, Kristensen, Bove, Zalewski, Joao Costa.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Farris (S. Inzaghi squalificato).

A disposizione: Di Gennaro, Audero, Dumfries, De Vrij, Arnautovic, Klaassen, Buchanan, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Akinsanmiro, Sanchez.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata3.

ASSISTENTI: Meli-Alassio.

IV UFFICIALE: Sacchi.

VAR: Mazzoleni.

ASS. VAR: Pairetto.

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

Altro:

PRE PARTITA

Ore 17:23 – In campo anche l’Inter per il riscaldamento. Fischi assordanti dell’Olimpico.

Ore 17:21 – Inizia il riscaldamento per gli uomini di De Rossi.

🔥 Inizia il riscaldamento 🐺 Roma-Inter è su DAZN📱📺 https://t.co/PI4ZiWUFvL — AS Roma (@OfficialASRoma) February 10, 2024

Ore 17:02 – La Roma ha raggiunto lo Stadio Olimpico.