LIVE – Roma-Inter, le formazioni ufficiali: ci sono Camara e Bove, Belotti con Pellegrini

Pagine Romaniste – Il passato bussa alle porte di José Mourinho. La Roma sfida l’Inter per quella che potrebbe essere l’ultima corsa Champions. L’anticipo della 34ª giornata di Serie A vedrà i nerazzurri, quarti a 60 punti, sfidare i giallorossi, nel terzetto a 58 punti. Lo Special One dovrà affrontare l’emergenza indisponibili. Piccola speranza per Dybala a partita in corso, stesso discorso per Wijnaldum. Inzaghi invece arriva alla sfida dell’Olimpico lanciatissimo dopo i 6 gol al Verona.

Pochi dubbi da sciogliere, Rui Patricio in porta, coperto dal terzetto difensivo Cristante, Mancini, Ibanez. Scelte obbligate con la squalifica di Celik. A centrocampo dovrebbe guadagnare una maglia da titolare Camara, ritorno dal primo minuto per Matic. Completano le fasce Zalewski e Spinazzola. Tridente offensivo con il capitano, Lorenzo Pellegrini e Solbakken. Il norvegese, complice l’infortunio di El Shaarawy, ritrova una maglia da titolare. Perno dell’attacco Tammy Abraham, con Belotti che stringe i denti per la panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski, Camara, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini; Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, Camara, Volpato, Tahirovic, Wijnaldum, Darboe, Belotti, Dybala.

Allentatore: Mourinho.

Squalificati: Celik.

Diffidati: Ibanez, Dybala.

Indisponibili: Kumbulla, Smalling, Llorente, Karsdorp, El Shaarawy.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Correa, Lukaku.

A disposizione: Handanovic, Cordaz, Bellanova, De Vrij, Zanotti, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Carboni, Martinez, Dzeko.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati:

Diffidati: Acerbi, Dumfries, Mkhitaryan.

Indisponibili: Skriniar, Gosens, D’Ambrosio.

Arbitro: Maresca.

Assistenti: Imperiale – Bresmes.

IV Uomo: Colombo.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Paganessi.

PREPARTITA