LIVE – Roma-Inter 0-1. Inizia il secondo tempo

Pagine Romaniste – Il passato bussa alle porte di José Mourinho. La Roma sfida l’Inter per quella che potrebbe essere l’ultima corsa Champions. L’anticipo della 34ª giornata di Serie A vedrà i nerazzurri, quarti a 60 punti, sfidare i giallorossi, nel terzetto a 58 punti. Lo Special One dovrà affrontare l’emergenza indisponibili. Piccola speranza per Dybala a partita in corso, stesso discorso per Wijnaldum. Inzaghi invece arriva alla sfida dell’Olimpico lanciatissimo dopo i 6 gol al Verona. Lo stadio Olimpico registra 61.870 spettatori, ennesima bolgia giallorossa in questo sabato pomeriggio.

Pochi dubbi da sciogliere, Rui Patricio in porta, coperto dal terzetto difensivo Cristante, Mancini, Ibanez. Scelte obbligate con la squalifica di Celik. A centrocampo dovrebbe guadagnare una maglia da titolare Camara, ritorno dal primo minuto per Matic. Completano le fasce Zalewski e Spinazzola. Tridente offensivo con il capitano, Lorenzo Pellegrini e Solbakken. Il norvegese, complice l’infortunio di El Shaarawy, ritrova una maglia da titolare. Perno dell’attacco Tammy Abraham, con Belotti che stringe i denti per la panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski, Camara, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini; Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, Camara, Volpato, Tahirovic, Wijnaldum, Darboe, Belotti, Dybala.

Allentatore: Mourinho.

Squalificati: Celik.

Diffidati: Ibanez, Dybala.

Indisponibili: Kumbulla, Smalling, Llorente, Karsdorp, El Shaarawy.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Correa.

A disposizione: Handanovic, Cordaz, Bellanova, De Vrij, Zanotti, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Carboni, Martinez, Dzeko.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati:

Diffidati: Acerbi, Dumfries, Mkhitaryan.

Indisponibili: Skriniar, Gosens, D’Ambrosio.

Arbitro: Maresca.

Assistenti: Imperiale – Bresmes.

IV Uomo: Colombo.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Paganessi.

Marcatori: 32’ Dimarco (I)

Ammoniti: 27’ Mancini (R), 58’ Pellegrini (R)

Espulsi:

CRONACA

54’ – Presunto tocco di mano in area di rigore nerazzurra. Maresca non viene neanche richiamato dal VAR

46’ – Inizia il secondo tempo

45’ + 3’ – Fine primo tempo!

45’ – Duro colpo di Calhanoglu su Pellegrini

32’ – Dimarco mette la palla in rete. 1-0 Inter

26’ – Giallo per Mancini

18’ – Bellissimo tiro del numero 7 giallorosso che però viene deviato da Bastoni. Corner per la Roma

11’ – Fallo pericoloso di Calhanoglu su Camara

2’ – Prima azione pericolosa dei giallorossi con Pellegrini

1’ – Inizia il primo tempo!

PREPARTITA