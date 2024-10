Pagine Romaniste – La Roma, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Monza, ospita l’Inter di Simone Inzaghi nell’ottava giornata di Serie A. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:45 di questa sera presso lo Stadio Olimpico. Ivan Juric si affida ad un 3-4-2-1 con Svilar tra i pali. In difesa ci saranno Mancini, N’dicka e Angeliño. Le redini del centrocampo saranno affidate a Cristante e Koné, con Zalewski e Celik che agiranno sulle corsie esterne. In attacco ci sarà Dovbyk che sarà supportato da Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. Panchina per Koné e Soulé. Ancora out, invece, Saelemaekers ed El Shaarawy.

TABELLINO

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angeliño; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

Allenatore: Ivan Juric.

A disposizione: Ryan, Marin, Abdulhamid, Dahl, Sangaré, Hummels, Hermoso, Le Fée, Paredes, Pisilli, Soulé, Baldanzi, Shomurodov.

Squalificati: –

Diffidati: –

Indisponibili: Saelemaekers, El Shaarawy.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Palacios, Dumfries, Carlos Augusto, Frattesi, Taremi, Arnautovic, Correa.

Squalificati: –

Diffidati: –

Indisponibili: Buchanan, Zielinski, Asllani.

Arbitro: Massa.

Assistenti: Carbone-Peretti.

IV Uomo: Feliciani.

VAR: Di Bello.

AVAR: Di Paolo.

Marcatori: –

Ammoniti: –

Espulsi: –

Note: –

LIVE

PRIMO TEMPO

1′ – In attesa del fischio d’inizio.

PRE PARTITA

Ore 19:45 – La formazione ufficiale della Roma:

Ore 19:23 – La Roma ha raggiunto lo Stadio Olimpico.