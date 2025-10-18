Pagine Romaniste – Stasera gli occhi dei tifosi di calcio sono all’Olimpico, in quanto è tempo di big match. Roma–Inter è la sfida dai tanti volti, oltre che di due ex: Gasperini e Chivu, pronti a dare spettacolo portando magari a casa i tre punti. La squadra giallorossa arriva all’appuntamento con un Bailey che figura per la prima volta tra i convocati, oltre che con la voglia di mantenere il primo posto. I nerazzurri, invece, inseguono a 12 punti – a tre lunghezze dai primi – ma sono in un buon momento. Una sfida che può dire tanto, anche se siamo appena all’inizio.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.

A disp: Vaszquez, Gollini, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, El Aynaoui, Baldanzi, Pisilli, Dovbyk, Ferguson, Bailey, El Shaarawy.

Indisponibili: Angelino.

Allenatore: Gasperini.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny.

A disp: Martinez, De Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Luis Henrique, Zielinski, Sucic, Frattesi, Esposito.

Indisponibili: Thuram, Di Gennaro, Darmian.

Allenatore: Chivu.

MARCATORI: Bonny (I).

AMMONITI: Lautaro Martinez (I), Ndicka (R).

ESPULSI:

ARBITRO: Massa

ASSISTENTI: Meli e Cecconi

IV UOMO: Feliciani

VAR: Maraviglia

AVAR: Abisso

46′ – Ricomincia il match.

SECONDO TEMPO

45’+1 – Finisce il primo tempo all’Olimpico con l’inter avanti grazie al gol di Bonny. Roma messa malissimo in campo da Gasperini che probabilmente ha pensato troppo alle caratteristiche degli avversari e poco a quella dei sui calciatori.

45′ – Concesso un minuto di recupero.

40′ – Giallo per Ndicka che trattiene Bonny.

30′ – Wesley rientra e crossa e per un pelo non trova uno tra Celik e Soulé.

27′ – Calcio d’angolo battuto da Dybala che trova Ndicka, che però da buona posizione manda alto di testa.

26′ – Fase della partite con il pallino in mano alla Roma che però non riesce a creare situazioni pericolose.

15′ – Occasione Inter. Ndicka pressato perde palla e favorisce l’inserimento in area di Mkhitaryan che dopo un dribbling calcia alto.

13′ – Sul calcio d’angolo Cristante spizza sul primo palo, ma manda alto.

12′ – Pellegrini si accentra e calcia, ma viene chiuso in angolo.

10′ – Ancora l’inter. Stavolta è Calhanoglu che tira da lontana, ma non spaventa Svilar che blocca.

8′ – Continua a spingere l’inter. Primo angolo della partita.

6′ – Gol dell’Inter. Barella lancia lungo per Bonny, la Roma sbaglia il fuorigioco, e davanti a Svilar non sbaglia.

5′ – Ammonito Lautaro Martienz che spinge da dietro Wesley che stava puntando l’area di rigore.

3′ – Brutta parla persa da Pellegrini che lancia involontariamente Martinez. L’argentino allarga per Barella che crossa per Bonny, ma senza precisione.

1′ – Inizia la partita.

PRIMO TEMPO

LIVE –