Pagine Romaniste – Stasera gli occhi dei tifosi di calcio sono all’Olimpico, in quanto è tempo di big match. Roma–Inter è la sfida dai tanti volti, oltre che di due ex: Gasperini e Chivu, pronti a dare spettacolo portando magari a casa i tre punti. La squadra giallorossa arriva all’appuntamento con un Bailey che figura per la prima volta tra i convocati, oltre che con la voglia di mantenere il primo posto. I nerazzurri, invece, inseguono a 12 punti – a tre lunghezze dai primi – ma sono in un buon momento. Una sfida che può dire tanto, anche se siamo appena all’inizio.
FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.
A disp: Vaszquez, Gollini, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, El Aynaoui, Baldanzi, Pisilli, Dovbyk, Ferguson, Bailey, El Shaarawy.
Indisponibili: Angelino.
Allenatore: Gasperini.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny.
A disp: Martinez, De Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Luis Henrique, Zielinski, Sucic, Frattesi, Esposito.
Indisponibili: Thuram, Di Gennaro, Darmian.
Allenatore: Chivu.
MARCATORI: Bonny (I).
AMMONITI: Lautaro Martinez (I), Ndicka (R).
ESPULSI:
ARBITRO: Massa
ASSISTENTI: Meli e Cecconi
IV UOMO: Feliciani
VAR: Maraviglia
AVAR: Abisso
46′ – Ricomincia il match.
SECONDO TEMPO
45’+1 – Finisce il primo tempo all’Olimpico con l’inter avanti grazie al gol di Bonny. Roma messa malissimo in campo da Gasperini che probabilmente ha pensato troppo alle caratteristiche degli avversari e poco a quella dei sui calciatori.
45′ – Concesso un minuto di recupero.
40′ – Giallo per Ndicka che trattiene Bonny.
30′ – Wesley rientra e crossa e per un pelo non trova uno tra Celik e Soulé.
27′ – Calcio d’angolo battuto da Dybala che trova Ndicka, che però da buona posizione manda alto di testa.
26′ – Fase della partite con il pallino in mano alla Roma che però non riesce a creare situazioni pericolose.
15′ – Occasione Inter. Ndicka pressato perde palla e favorisce l’inserimento in area di Mkhitaryan che dopo un dribbling calcia alto.
13′ – Sul calcio d’angolo Cristante spizza sul primo palo, ma manda alto.
12′ – Pellegrini si accentra e calcia, ma viene chiuso in angolo.
10′ – Ancora l’inter. Stavolta è Calhanoglu che tira da lontana, ma non spaventa Svilar che blocca.
8′ – Continua a spingere l’inter. Primo angolo della partita.
6′ – Gol dell’Inter. Barella lancia lungo per Bonny, la Roma sbaglia il fuorigioco, e davanti a Svilar non sbaglia.
5′ – Ammonito Lautaro Martienz che spinge da dietro Wesley che stava puntando l’area di rigore.
3′ – Brutta parla persa da Pellegrini che lancia involontariamente Martinez. L’argentino allarga per Barella che crossa per Bonny, ma senza precisione.
1′ – Inizia la partita.
PRIMO TEMPO
LIVE –