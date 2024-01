Dopo l’esonero di Mourinho, è stato annunciato il nuovo allenatore della Roma: sarà Daniele De Rossi a prendere le redini del portoghese. L’ex Capitano torna in giallorosso e sarà alla guida della panchina fino al 30 giugno 2024. Come condiviso sui canali social del club De Rossi sta dirigendo in questi minuti la sua prima sessione d’allenamento come allenatore al Fulvio Bernardini.

17.24 – De Rossi sta svolgendo il primo allenamento da tecnico della Roma

Il primo allenamento sotto la guida di Daniele De Rossi è appena iniziato 💪#ASRoma pic.twitter.com/Oco24JJAo3 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2024

14.45 – De Rossi è arrivato al Fulvio Bernardini per dirigere il primo allenamento

Daniele #DeRossi è arrivato a Trigoria per dirigere il primo allenamento da tecnico della #ASRoma. @CorSport pic.twitter.com/z5ThEOWytr — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) January 16, 2024

15.30 – Trigoria blindata