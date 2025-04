Pagine Romaniste –La Roma sfida l’Hellas Verona in casa, giallorossi dopo due pareggi consecutivi contro Juve e Lazio, vogliono tornare a vincere in campionato. Ranieri in conferenza è stato chiaro: “Se raggiungiamo la Champions è perché le altre ‘sbracano’ e noi facciamo un capolavoro”. Il tecnico testaccino non vuole dare false illusioni a tifo e squadra, la Champions League resta un obiettivo complicato, ma non impossibile, legato anche agli esiti delle altre inseguitrici. Il match di questa sera, non è da sottovalutare, i gialloblù nel match di andata vinsero 3-2, con la formazione giallorossa allenata da Ivan Juric. La squadra di Zanetti è a 8 distanze dalla zona retrocessione, con l’obiettivo di raggiungere, il prima possibile, la matematica salvezza.

TABELLINO

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Baldanzi; Shomurodov. A disposizione: Gollini, De Marzi; Hummels, Rensch, Salah-Eddine; Baldanzi, Paredes, Gourna-Douath, Pisilli; El Shaarawy,Dovbyk.

Allenatore: Ranieri .

Squalificati: /

Indisponibili: Nelsson, Saud, Dybala.

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Dawidowicz, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera.

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Ghilardi, Lambourde, Lazovic, Faraoni, Frese, Okou, Slotsager; Kastanos, Serdar, Niasse, Luan Patrick, Ajayi, Suslov; Cissè.

Allenatore: Zanetti.

Squalificati: /

Indisponibili: Harroui, Tengstedt.

Arbitro: Pairetto.

Assistenti: Mokhtar e Cipressa. IV Uomo: Feliciani. VAR: Mazzoleni. AVAR: Abisso.