Pagine Romaniste –La Roma sfida l’Hellas Verona in casa, giallorossi dopo due pareggi consecutivi contro Juve e Lazio, vogliono tornare a vincere in campionato. Ranieri in conferenza è stato chiaro: “Se raggiungiamo la Champions è perché le altre ‘sbracano’ e noi facciamo un capolavoro”. Il tecnico testaccino non vuole dare false illusioni a tifo e squadra, la Champions League resta un obiettivo complicato, ma non impossibile, legato anche agli esiti delle altre inseguitrici. Il match di questa sera, non è da sottovalutare, i gialloblù nel match di andata vinsero 3-2, con la formazione giallorossa allenata da Ivan Juric. La squadra di Zanetti è a 8 distanze dalla zona retrocessione, con l’obiettivo di raggiungere, il prima possibile, la matematica salvezza.

TABELLINO

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers (70′ Dovbyk), Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Baldanzi (63′ Pisilli); Shomurodov.

A disposizione: Gollini, De Marzi; Hummels, Rensch, Salah-Eddine; Baldanzi, Paredes, Gourna-Douath, Pisilli; El Shaarawy, Dovbyk.

Allenatore: Ranieri .

Squalificati: /

Indisponibili: Nelsson, Saud, Dybala.

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi,Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Dawidowicz (57′ Serdar), Bradaric; Bernede (57′ Suslov); Mosquera, Sarr.

A disposizione: Perilli, Berardi, Slotsager, Patrick, Daniliuc, Frese, Oyegoke, Faraoni, Kastanos, Cissè, Serdar, Lazovic, Ajayi, Niasse, Lambourde, Suslov, Livramento.

Allenatore: Zanetti.

Squalificati: /

Indisponibili: Harroui, Tengstedt.

Arbitro: Pairetto.

Assistenti: Mokhtar e Cipressa.

IV Uomo: Feliciani.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Abisso.

Ammoniti: Bernebe (V). Valentini (V).

Espulsi:

Marcatori: Shomurodov (R).

73′ – Proprio Dovbyk si gira dopo aver ricevuto al limite dell’area e calcia, ma la palla termina di pochissima alla sinistra del palo.

70′ – Dovbyk prende il posto di Saelemaekers.

63′ – Primo cambio per la Roma. Pisilli prende il posto di Baldanzi.

57′ – Doppio cambio per il Verona. Fuori: Dawidowicz e Bernede. Dentro. Souslov e Serdar

57′ – Giallo per Valentini che ferma Soulé con un fallo di mano.

53′ – Baldanzi riceve in area da Koné e si accentra sul destro. La sua conclusione però termina alta sopra la porta di Montipò.

52′ – Mosquera scappa ancora una volta a Mancini e si invola verso l’area. Il colombiano calcia, ma la sua conclusione deviata termina fuori.

49′ – Ripartenza ancora una volta di Tchatchoua che serve a rimorchio per Bernade. Il centrocampista calcia da buona posizione, ma troppo debolmente e Svilar blocca.

46′ – Comincia la seconda frazione.

SECONDO TEMPO

45’+1 – Termina il primo tempo con i giallorossi avanti grazie al gol di Shomurodov.

45′ – Concesso un minuto di recupero.

45′ – Cristante imbuca forte per Baldanzi in area, il numero 35 dopo uno stop complicato tenta il dribbling, ma Ghilardi lo chiude all’ultimo mettendo in corner.

35′ – Tchatchoua vince ancora l’uno contro uno con Angelino e crossando trova Sarr. Bravo Celik a contrastare il colpo di testa a botta sicura dell’attaccante. Sul calcio d’angolo successivo stacca di testa Valentini che manda di poco alto.

30′ – Mousquera recupera una respinta corta di Celik e dopo un paio di tocchi calcia, ma la traiettoria è centrale e Svilar blocca facilmente.

23′ – Tchatchoua crossa ancora dalla destra, ma la difesa della Roma è brava ad allontanare. Non il primo affondo dell’esterno del Verona.

17′ – Ripartenza del Verona che crossa dalla destra, N’Dicka interviene per spazzare ma svirgola e concede il primo angolo per gli ospiti. Non la prima disattenzione dell’ivoriano.

14′ – Soulé riceve palla sulla linea del fallo laterale e dopo un gioco di gambe calcia forte sul primo palo, dove però trova un attento Montipò.

12′ – Giallo per Bernede per una dura entrata su Baldanzi.

5′ – GOL DELLA ROMA. Cristante lancia per Soulé che si presenta davanti a Montipò e con lo scavetto serve Shomurodov che non può sbagliare.

3′ – Sarr arriva solo davanti a Svilar, ma poi calcia fuori. Tutto fermo per una posizione irregolare dell’attaccante scaligero.

1′ – Inizia la partita!

PRIMO TEMPO