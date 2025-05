Pagine Romaniste – Gian Piero Gasperini è sempre più vicino alla Roma. Il tecnico di Grugliasco, pronto a concludere la sua lunga e vincente avventura con l’Atalanta, è il profilo scelto dalla dirigenza giallorossa per aprire un nuovo ciclo tecnico dopo l’addio di Claudio Ranieri. Secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa tra le parti è entrata in una fase avanzata e l’accordo potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore. Un segnale chiaro è arrivato ieri, quando Gasperini è stato avvistato a pranzo con alcuni dirigenti della Roma.

Resta con noi per tutti gli aggiornamenti in diretta su quella che potrebbe diventare una delle svolte più decisive nel mercato allenatori.

ECCO TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

10.40 – Secondo quanto riportato da Paolo Assogna di Sky Sport, la Juventus si è prepotentemente inserita nella corsa per Gasperini ma l’incursione viene considerata dal tecnico un po’ tardiva. L’allenatore è infatti in una trattativa avanzata con la Roma, ma ancora non c’è l’accordo e ora serviranno alcuni giorni di attesa.

10.30 – Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Gasperini parlerà con l’Atalanta nella giornata odierna. IL tecnico ha raggiunto l’accordo sull’ingaggio con la Roma, ma aspetterebbe garanzie tecniche. Al momento non si registrano contatti diretti con la Juventus, ma la situazione è in divenire.

7.15 – Secondo quanto riportato da Tuttosport e Corriere dello Sport, dopo la permanenza di Conte al Napoli, la Juve starebbe osservando attentamente la situazione tra Gasperini e la Roma, e a breve potrebbe inserirsi per garantirsi la guida tecnica dell’allenatore di Grugliasco.

7.00 – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ieri non è arrivata la fumata bianca durante l’incontro tra il tecnico e la dirigenza giallorossa al completo per questione di garanzie tecniche e di fair play finanziario. Ci sarà da aspettare ancora un po’ per capire se alla fine il matrimonio potrà realizzarsi davvero.