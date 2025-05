15:00 – Nell’incontro tra i dirigenti giallorossi e Gasperini si sta parlando degli ultimi dettagli tra cui il fondamentale nodo legato allo staff che dovrebbe seguire l’allenatore piemontese.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, è in corso un incontro tra la dirigenza della Roma e Gian Piero Gasperini per definire gli ultimi dettagli dell’accordo. L’ex tecnico dell’Atalanta è sempre più vicino alla panchina giallorossa e si prepara a inaugurare una nuova avventura nella Capitale.

🚨🟡🔴 AS Roma management and Gian Piero Gasperini are in a meeting right now to complete the agreement.

He’s on the verge of becoming the new head coach at AS Roma, after leaving Atalanta. pic.twitter.com/sMXmN2cI5v

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2025