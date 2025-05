Il futuro di Gian Piero Gasperini sembra ormai lontano da Bergamo e sempre più diretto verso la Capitale. Il tecnico di Grugliasco, destinato a chiudere il suo ciclo con l’Atalanta dopo anni ricchi di successi, è il nome in cima alla lista per raccogliere l’eredità di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. Secondo quanto filtra, le trattative tra le parti sono in fase avanzata e, salvo colpi di scena, l’accordo potrebbe essere ufficializzato a breve. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori sviluppi sui contatti tra il club giallorosso e l’allenatore, che sembra sempre più vicino a una nuova avventura.

ECCO TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

19.30 – Secondo Sky Sport 24, l’incontro tra la Roma e Gian Piero Gasperini si è concluso positivamente. La firma è attesa entro 24-48 ore, anche perché il tecnico vuole chiudere in armonia il suo ciclo con l’Atalanta. Sullo sfondo resta la Juventus che osserva attentamente.

18.30 – Il ds francese e Claudio Ranieri sono rientrati nella capitale dopo aver incontrato Gasperini a Firenze. Il rientro a Roma potrebbe preludere una accelerazione nei tempi, in vista di un annuncio ufficiale atteso nei prossimi giorni o addirittura ore.

15:00 – Nell’incontro tra i dirigenti giallorossi e Gasperini si sta parlando degli ultimi dettagli tra cui il fondamentale nodo legato allo staff che dovrebbe seguire l’allenatore piemontese.

14:34 –Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, è in corso un incontro tra la dirigenza della Roma e Gian Piero Gasperini per definire gli ultimi dettagli dell’accordo. L’ex tecnico dell’Atalanta è sempre più vicino alla panchina giallorossa e si prepara a inaugurare una nuova avventura nella Capitale.

🚨🟡🔴 AS Roma management and Gian Piero Gasperini are in a meeting right now to complete the agreement.

He’s on the verge of becoming the new head coach at AS Roma, after leaving Atalanta. pic.twitter.com/sMXmN2cI5v

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2025