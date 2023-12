Pagine Romaniste – Seguire l’onda d’entusiasmo e cavalcarla. È questo l’imperativo per la Roma di Mourinho che, dopo la vittoria con il Sassuolo nei minuti finali, cerca tre punti fondamentali in chiave Champions contro la Fiorentina ospite all’Olimpico. La vittoria della Juventus sul Napoli, la sconfitta del Milan a Bergamo e il pareggio della Lazio a Verona regalano ai giallorossi una chance importante per le zone alte della classifica.

Per la gara di questa sera lo Special One prevede pochi cambi nelle scelte iniziali. La difesa, priva ancora di Smalling e Kumbulla, sarà confermata in toto davanti a Rui Patricio: Mancini, Llorente e Ndicka soverglieranno l’estremo difensore portoghese. Possibile chance dal 1′ per Kristensen: l’eroe di Reggio Emilia si candida ad avere la meglio su Karsdorp. A centrocampo ci saranno Cristante, Paredes e la novità Pellegrini. Il capitano, a detta del tecnico, ha svolto una intensa settimana di allenamento ed è pronto per aiutare la squadra. Spinazzola presidierà l’altra fascia. Davanti intoccabili le stelle della squadra: Lukaku e Dybala proveranno a scardinare la difesa Viola.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Zalewski, El Shaarawy, Bove, Aouar, Pagano, Renato Sanches, Belotti, Azmoun.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Smalling.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Mancini.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

Allenatore: Italiano.

A disposizione: Christensen, Vannucchi, Parisi, Ranieri, Mina, Pierozzi, Mandragora, Maxime Lopez, Barak, Infantino, Nzola, Sottil, Ikoné, Brekalo.

Indisponibili: Castrovilli, Dodò.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Bonaventura.

Arbitro: Rapuano (Rimini).

Assistenti: L.Rossi e C.Rossi.

IV uomo: Maresca.

Var: Aureliano.

Avar: Dionisi

PREPARTITA