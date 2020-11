LIVE – Roma-Fiorentina 0-0. Inizia il match

Pagine Romaniste – Per la sesta giornata di Serie A la Roma affronta la Fiorentina all’Olimpico dopo il pareggio nella gara di Europa League contro il CSKA-Sofia.La Roma vuole dare un segnale forte al campionato e per farlo deve vincere contro un avversario insidioso e di qualità. Fonseca cambierà di parecchio la formazione rispetto all’ultima partita in campo europeo, mandando in campo i titolari della squadra giallorossa. Confermato Mirante in porta, in difesa titolare Smalling affiancato da Mancini e Ibanez. Centrocampo con Spinazzola sulla fascia, Veretout e Pellegrini al centro. A destra Karsdorp è preferito a Peres. Il trio d’attacco non si tocca: Pedro, Mkhitaryan, Dzeko.

IL TABELLINO

AS ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Peres, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Farelli, Pau Lopez; Jesus, Kumbulla, Peres, Fazio; Cristante, Villar, Perez, Mayoral, Podgoreanu.

Indisponibili: Diawara, Calafiori, Pastore, Zaniolo.

Allenatore: Fonseca.

AC FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Ribery.

A disposizione: erracciano, Brancolini, Barreca, Pezzella, Ponsi, Venuti, Igor, Duncan, Pulgar, Saponara, Vlahovic, Kouame, Cutrone.

Allenatore: Iachini.

Arbitro: Orsato.

Assistenti: Bindoni – Prenna.

IV Uomo: Giua.

VAR: Calvarese.

AVAR: Mondin.

