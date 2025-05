Pagine Romaniste – Oggi alle ore 18:00 andrà in scena Roma-Fiorentina, match valido per la 35ª giornata di Serie A. La viola torna in campo dopo la sconfitta contro il Real Betis in Conference League, ed è chiamata a vincere per non perdere terreno nella corsa Champions in campionato. Di fronte una Roma in grande forma, reduce dalla vittoria in trasferta contro l’Inter portando a 18 risultati utili consecutivi e in piena lotta per un posto in Champions League. Palladino dovrà fare i conti con le pesanti assenze di Ranieri, squalificato, di Dodò e Cataldi fermi ai box. Per Ranieri l’unica defezione è quella di Dybala, ancora ai box per infortunio ma lo sarà fino a fine della stagione. Si preannuncia una sfida intensa e aperta fino all’ultimo minuto.

LE FORMAZIONI UFFCIALI

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Soulé, Cristante, Koné, Pellegrini, Angeliño; Shomurodov, Dovbyk

Allenatore: Ranieri.

A disposizione: Gollini, De Marzi, Rensch, Hummels, Nelsson, Salah-Eddine, Abdulhamid, Paredes, Pisilli, Sangarè, El Shaarawy, Saelemaekers, Gourna-Douath, Baldanzi.

Squalificati: –

Diffidati: Pellegrini, Paredes.

Indisponibili: Dybala.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Pongracic, Marì, Comuzzo, Ranieri, Mandragora, Ndour, Richardson, Gosens, Zaniolo, Kean.

Allenatore: Palladino.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Moreno, Folorunsho, Adli, Fagioli, Colpani, Gudmunsson, Beltran.

Squalificati: Ranieri.

Diffidati: Fagioli, Folorunsho, Marì.

Indisponibili: Dodò, Cataldi.

Arbitro: Chiffi.

Assistenti: Preti-Di Gioia.

IV Uomo: Arena.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Pezzuto.

Ammoniti:

Espulsi:

Marcatori:

LIVE –

45′ – Concessi quattro minuti di recupero.

34′ – Occasione Roma. Dopo una lunga azione, Soulé serve in area per Celik che arriva in corsa e calcia, ma De Gea è bravo a parare.

30′ – Occasione Fiorentina. Ancora Kean vince il duello con Mancini e calcia da posizione molto defilata inquadrando lo specchio. Svilar è ancora bravissimo a neutralizzare la conclusione.

28′ – Occasione Fiorentina. Kean si gira su Celik ed entra in area. L’attaccante calcia, ma Svilar è bravissimo in uscita a parare e a salvare i giallorossi.

23′ – Gio fermo per consentire le cure per Gosens, che ha accusato qualche problema alla testa.

17′ – Dopo una lunga azione la Fiorentina libera al tiro Richardson, la conclusione deviata termina in corner. Celik bravo a pulire l’area sugli sviluppi.

15′ – Buona azione della Roma che va da destra a sinistra. Poi la palla arriva centralmente per Pellegrini che calcia al volo, ma manda molto distante dai pali coperti da De Gea.

11′ – Occasione Roma. I giallorossi arrivano al cross con Angelino, che trova Shomurodov solo in area. L’uzbeko invece di tirare con il sinistro appoggia all’indietro per Pellegrini, che viene però chiuso.

10′ – La Fiorentina scende sulla sinistra e arriva al cross con Gosens. Il tedesco indirizza troppo su Svilar che blocca.

8′ – Roma che tiene il possesso e la Fiorentina che gioca subito in verticale sulle due punte.

3′ – Primo angolo della partita per la Roma. Cristante serve in area Dovbyk, ma la scivolata di Comuzzo lo costringe ad allargarsi e a crossare, quindi chiuso in corner.

1′ – Inizia la partita.

PRIMO TEMPO