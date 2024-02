Pagine Romaniste – In una cornice di calcio spettacolare e unica, all’Olimpico va in scena il ritorno dei playoff di Europa League contro il Feyenoord. Si parte dall’1-1 del De Kuip di Rotterdam firmato Paixao e Lukaku. Per l’occasione sono attesi oltre 67 mila spettatori: record assoluto per una sfida della Roma. Un’atmosfera incredibile che spingerà i giallorossi per un traguardo possibile, anche se gli olandesi hanno già dimostrato idee, aggressività e compattezza in Olanda. De Rossi per l’occasione non farà grandi sconvolgimenti, ma ha qualche dubbio ancora da scogliere.

Sulla porta pochi dubbi: Svilar difenderà i pali della Roma. Il serbo ha sorpassato nelle gerarchie Rui Patricio e la prestazione contro il Frosinone ha ribadito l’importanza del giovane portiere. Davanti a lui spazio a Karsdorp con Mancini e Llorente, Huijsen fuori dalla lista UEFA, e Spinazzola. L’esterno italiano, autore dell’assist per Lukaku nell’andata, dovrebbe vincere il ballottaggio con Angelino. A centrocampo con lo squalifica di Bove non si tocca il trio Paredes, Cristante e Pellegrini. Davanti tutto confermato nel tridente: El Shaarawy e Dybala si muoveranno alle spalle di Romelu Lukaku.

Dove vedere Roma-Feyenoord streaming e diretta tv

Roma-Feyenoord, gara valida per il ritorno dei playoff degli ottavi di finale di Europa League e e in programma alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport 1 (201), Now, sull’app Sky Go ed in chiaro su Tv8. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live Pagine Romaniste.

PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Rui Patricio,Boer, Smalling, Celik, Ndicka, Angelino, Zalewski, Aouar, Renato Sanches, Pagano, Azmoun, Baldanzi.

Indisponibili: Abraham, Kristensen, Huijsen.

Squalificati: Bove. Diffidati: Cristante.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Timber, Wieffer, Stengs; Jahanbakhsh; Gimenez, Paixao. Allenatore: Slot.

A disposizione: Lamprou, Van Sas, Nieuwkoop, Lopez, Read, Arnaud, Van Den Belt, Zechiel, Zerrouki, Milambo, Lingr, Minteh, Ivanusec, Ueda, Sauer.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Minteh, Nieuwkoop,Stengs, Timber, Wieffer, Zerrouki.

Arbitro: Gil Manzano (SPA).

Assistenti: Barbero e Nevado (SPA).

IV uomo: Martinez Munuera (SPA).

Var: Hernandez (SPA).

Avar: Cuadra (SPA).

PREPARTITA