LIVE – Roma-Feyenoord 0-0. Animi caldi in campo, espulso Foti

Pagine Romaniste – In cerca della gloria. Questa sera la Roma ospita il Feyenoord per ribaltare lo svantaggio di Rotterdam e regalare una gioia ai quasi 66 mila spettatori che si godranno lo spettacolo all’Olimpico. I presupposti ci sono. “Mi fido del mio stadio e dei miei giocatori”, con queste parole lo Special One ha presentato la partita durante la conferenza di vigilia. 90′ o più, per sognare la quarta semifinale europea in 6 anni, ma davanti c’è un cliente scomodo. Mourinho non farà calcoli ovviamente vista l’importanza della gara da dentro o fuori.

Il grande dubbio è legato a Paulo Dybala. Il portoghese non ha sciolto le riserve, ma qualora l’argentino dovesse rassicurare sulle sue condizioni sarà titolare contro gli olandesi. L’altro dilemma, di natura tattica, riguarda la difesa: Llorente scalpita dopo le ultime prove e prova a rincalzare Ibanez che probabilemente la spunterà. Per il resto formazione confermata: davanti a Rui Patricio la linea a 3 completata da Mancini e Smalling. Sulle fasce Zalewski e Spinazzola non si toccano, tantomeno Matic e Cristante che ieri in conferenza ha annunciato di essere in condizione per giocare.

Capitan Pellegrini, in grande spolvero nella prova con l’Udinese, guiderà ai suoi alla rimonta con Abraham unico centravanti. L’attaccante inglese vorrà ripetersi dopo la rete contro i friulani nell’ultimo turno. In caso di forfait di Dybala, pronto Wijnaldum a prendere il suo posto.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, Zalewski; Wijnaldum (21′ El Shaarawy), Pellegrini; Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Ibanez, Celik, Bove, Dybala, Volpato, El Shaarawy, Camara, Abraham.

Allenatore: Mourinho.

Squalificati: -.

Diffidati: Spinazzola, Mancini, Matic.

Indisponibili: Karsdorp, Solbakken.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi.

A disposizione: Marciano, Wellenreuther, Pederse, Rasmussen, Pereira, Dillrosun, Paixao, Lopez, Taabouni, Kasanwirjo, Bullaude, Milambo.

Allenatore: Slot.

Squalificati: -.

Diffidati: Timber, Wålemark, Wieffer.

Indisponibili: Timber, Walemark.

Arbitro: Taylor.

Assistenti: Beswick – Nunn.

IV Uomo: Jones.

VAR: Attwell.

AVAR: Kavanagh.

Marcatori:

Ammoniti: 12′ Hartman, 17′ Wieffer

Espulsi:

Altro:

CRONACA LIVE

32′ – Gimenez si lancia a terra davanti la panchina della Roma, si accendono gli animi. Espulso Foti per aver colpito l’attaccante del Feyenoord

30′ – Palla verticale di Pellegrini per El Shaarawy, che sbaglia lanciato verso la porta

28′ – Tiro di Kokcu deviato fuori da Smalling

26′ – Gioco fermo per un check del VAR per un presunto fallo di mano di Llorente

21′ – Problema muscolare per Wijanaldum, che resta a terra. Entra El Shaarawy

17′ – Brutto fallo di Wieffer ai danni di Cristante, ammonito il centrocampista della squadra olandese

16′ – Gran sinistro dalla distanza di Hartman, palla fuori

13′ – Riflesso incredibile di Rui Patricio che chiude la porta all’inserimento dell’attaccante del Feyenoord

12′ – Hartman abbatte Belotti in progressione, ammonito

7′ – Sinistro al volo di Cristante, palla fuori di nulla

3′ – Grande occasione con Belotti, che serve Pellegrini, ma il portiere avversario chiude in angolo

1′ – Inizia l’incontro

Prepartita

20:30 – Inizia il riscaldamento sotto la Sud

20:00 – I giallorossi sono arrivati allo Stadio Olimpico

17:00 – La Roma si carica con le parole del mister in conferenza stampa