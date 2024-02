Pagine Romaniste – In una cornice di calcio spettacolare e unica, all’Olimpico va in scena il ritorno dei playoff di Europa League contro il Feyenoord. Dopo l’1-1 del De Kuip, arriva il medesimo risultato allo stadio Olimpico, gremito da 67239 spettatori di fede giallorossa. Non bastano dunque i 90′, scanditi dai gol di Gimenez e Pellegrini, entrambi nei primi 45′. Tante occasioni per i giallorossi, ma gli olandesi hanno tenuto in pensiero la retroguardia romanista in alcune circostanze. Proteste per un contatto in area avversaria su El Shaarawy, giudicato regolare dal direttore di gara.

Dove vedere Roma-Feyenoord streaming e diretta tv

Roma-Feyenoord, gara valida per il ritorno dei playoff degli ottavi di finale di Europa League e e in programma alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport 1 (201), Now, sull’app Sky Go ed in chiaro su Tv8. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live Pagine Romaniste.

TABELLINO

AS ROMA (4-3-2-1): Svilar; Karsdorp (67’ Celik), Mancini, Llorente (85′ Ndicka), Spinazzola (105’ Angelino); Cristante, Paredes, Pellegrini (70’ Aouar); Dybala (101’ Baldanzi), El Shaarawy (91′ Zalewski); Lukaku.

Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Rui Patricio,Boer, Smalling, Celik, Ndicka, Angelino, Zalewski, Aouar, Renato Sanches, Pagano, Azmoun, Baldanzi.

Indisponibili: Abraham, Kristensen, Huijsen.

Squalificati: Bove.

Diffidati: Cristante.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Timber, Wieffer, Stengs (59’ Zerrouki); Nieuwkoop (70’ Minteh); Gimenez (78’ Ueda), Paixao (59’ Ivanusec).

Allenatore: Slot.A disposizione: Lamprou, Van Sas, Jahanbakhsh, Lopez, Read, Zerrouki, Milambo, Lingr, Minteh, Ivanusec, Ueda, Sauer.

Squalificati: -.

Diffidati: Minteh, Nieuwkoop,Stengs, Timber, Wieffer, Zerrouki.

Arbitro: Gil Manzano (SPA).

Assistenti: Barbero e Nevado (SPA).

IV uomo: Martinez Munuera (SPA).

Var: Hernandez (SPA).

Avar: Cuadra (SPA).

Marcatori: 5’ Gimenez, 16’ Pellegrini

Ammoniti: 17’ Spinazzola, 26’ Paredes, 28’ Geertruida, 66’ Hancko, 90′ Timber, 103’ N’Dicka, 107’ Wieffer

Espulsi: –

Note: 2’ di recupero (PT); 6′ di recupero (ST); 1’ di recupero (PTS)

LIVE

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

103' – Giallo per N'Dicka per un fallo da dietro su Ueda. Palla in posizione pericolosa

SECONDO TEMPO

56' – El Shaarawy resta a terra dopo un contatto in area con Stengs. Per l'arbitro è tutto buono

PRIMO TEMPO

45'+2 – Finisce il primo tempo con le squadre in parità. Gol in apertura di Gimenez e poi il pari di Pellegrini

27' – Giallo per Geertruida per un fallo su Pellegrini simile a quello di Paredes

21' – Occasionissima per la Roma. Pellegrini inventa in mezzo all'area per l'inserimento di Cristante, che anticipa tutti di testa ma mandando di pochissimo al lato

17' – Ammonito Spinazzola per una trattenuta su Nieuwkoop. Sugli sviluppi della punizione Gimenez colpisce male e spedisce alto

15' – GOOOOOOOOOOOOOOL DELLA ROMA. El Shaarawy trova solo Pellegrini al limite dell'area. Il Capitano ha tutto il tempo per prendere la mira e piazzare la palla del pareggio sotto all'incrocio

10' – OCCASIONE ROMA. Dal cross la palla arriva su Llorente che però viene disturbato prima della battuta. Poi El Shaarawy calcia dal limite mettendo di poco fuori

5' – Gol del Feyenoord. Dopo un'uscita sbagliata della Roma e il recupero alto degli olandesi, arriva un cross pericoloso su cui Gimenez in qualche modo mette in porta

PREPARTITA

Ore 20:31 – Interviene Llorente nel pre partita:

Ore 20:27 – La Roma scende in campo per il riscaldamento. L’Olimpico si infuoca.

Ore 20:17 – Eccole parole di De Rossi prima di Roma-Feyenoord:

Ore 20:10 – Ecco la formazione ufficiale del Feyenoord:

Ore 19:47 – Ecco l’undici iniziale della Roma: