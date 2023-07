Pagine Romaniste – Oggi alle 21:00 la Roma affronterà l’Estrela Amadora nella sua seconda amichevole in Portogallo. Nella precedente sfida contro il Braga, in cui i giallorossi hanno impattato 1-1, era partita la formazione che probabilmente scenderà in campo alla prima di campionato. Per questa sera ci si aspettano dei cambiamenti in lista tra qui la probabile titolarità del neo acquisto N’Dicka. Si tratta del penultimo test prima della ritorno nella Capitale. La partita sarà visibile su Sky.

Tabellino

ROMA (3-5-2): Svilar; Ibanez, Smalling, Ndicka; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Zalewski; Dybala, El Shaarawy.

A disposizione: Rui Patricio, Mancini, Llorente, Celik, Karsdorp, Pagano, Pisilli, Matic, Bove, Spinazzola, Belotti.

Allenatore: Mourinho,

ESTRELA (3-4-3): Bruno Brigido; Gaspar, Miguel, Mansur; Jean, Aloisio, Vito, Joao Reis; Ronald, Ronaldo, Regis. A disposizione: Antonio Felipe, Lucao, Joneston, Heverton, Pedro Sà, Leo Cordeiro, Leo Jabà, Kikas, Keliano. All. Sergio Vieira Allenatore: Sergio Vieria.

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

Note:

DOVE VEDERLA

La partita è trasmessa in diretta da Sky sul canale 202. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di Pagineromaniste.com e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

PREPARTITA

20:41 – L’allenamento personale di Dybala

20:37 – La squadra in campo per il riscaldamento

20:15 – Il Capitano è pronto. Si tratta della prima amichevole da titolare per Pellegrini

20:09 – La formazione ufficiale per il test contro l’Estrela Amadora. Dentro NDicka e Ibanez in difesa. Pellegrini e Cristante a centrocampo. C’è Dybala con El Shaarawy.

19:54 – La Roma è arrivata all’Estadio Municipal de Albufeira per la seconda amichevole in Portogallo