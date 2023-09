Pagine Romaniste – Vincere. È questo l’imperativo della Roma di Mourinho che cerca la vittoria dopo un avvio deludente (solo 1 punto in 3 partite) e una posizione in classifica da far rabbrividire. All’Olimpico arriva l’Empoli di Zanetti con 0 punti all’attivo e 0 gol fatti in questo campionato dopo 3 giornate. Dopo la sosta delle Nazionali lo Special One potrà per la prima volta contare sulla coppa Dybala-Lukaku per testare la sintonia tra i due attaccanti. Grande assenti Pellegrini e Smalling, non convocati dal portoghese per due acciacchi.

Mourinho potrà dunque contare su Rui Patricio in porta, Mancini (recuperato dal problema in Nazionale), Llorente e l’esordio di Ndicka sul centro-sinistra. Potrebbe ritrovare una maglia da titolare Kristensen sulla fascia destra, con Spinazzola sulla sinistra dopo le parole in conferenza del tecnico giallorosso. Cristante in mediana, con Bove e Aouar a completare il reparto. Davanti come detto la coppia delle meraviglie per stupire i tifosi della Roma e regalare la prima vittoria di questo campionato.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Bove, Cristante, Renato Sanches, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Aouar, Pagano, El Shaarawy, Zalewski, Azmoun, Belotti.

Allenatore: José Mourinho

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Marin, Grassi; Baldanzi, Destro, Cambiaghi.

A disposizione: Perisan, Stubljar, Bereszynski, Walukiewicz, Pezzella, Tonelli, S. Bastoni, Marin, Ranocchia, Kovalenko, Gyasi, Cancellieri, Shpendi, Caputo.

Allenatore: Paolo Zanetti.

Arbitro: Luca Sacchi.

Assistenti: Tolfo e Massara.

IV uomo: Andrea Colombo.

VAR: Paolo Mazzoleni.

AVAR: Gianpiero Miele.

Prepartita