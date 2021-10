LIVE – Roma-Empoli, le probabili formazioni: Darboe dall’inizio al fianco di Veretout, ci sono Mancini ed Ibanez

Pagine Romaniste – Passato con facilità lo Zorya (0-3) in Conference League, la Roma va a caccia del successo in campionato per buttarsi alle spalle il derby. All’Olimpico arriverà l’Empoli dell’ex Andreazzoli, reduce da due vittorie. Mourinho ritroverà i titolari, lasciati a riposo – intero o parziale – nella trasferta ucraina. Karsdorp e Vina saranno sulle fasce, Mancini ed Ibanez al centro davanti Rui Patricio.

A centrocampo tornerà Veretout. Il francese – rimasto a Trigoria – potrebbe essere affiancato da Darboe, titolare in Ucraina. Cristante sarà preservato sia per la stanchezza mostrata che – soprattutto – per la diffida, la quale potrebbe compromettere la disponibilità per la trasferta contro la Juventus al rientro della sosta. Fresco di rinnovo di contratto, Pellegrini rientrerà dopo la squalifica. Alla destra del capitano giallorosso ci sarà Zaniolo, Mkhitaryan sull’altro out. Abraham – che ieri ha compiuto 24 anni – centravanti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Darboe, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

A disposizione: Fuzato, Boer, Reynolds, Smalling, Kumbulla, Calafiori, Cristante, Diawara, Villar, Bove, Perez, El Shaarawy, Zalewski, Shomurodov, Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola.

Diffidati: Cristante.

Squalificati:-.

EMPOLI FC (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti.

A disposizione: Ujkani, Ismajili, Parisi, Tonelli, Fiamozzi, Luperto, Henderson, Stulac, Zurkowski, La Mantia, Cutrone, Mancuso.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Indisponibili: Damiani.

Diffidati:-.

Squalificati:-.

Arbitro: Ayroldi.

Assistenti: Berti-Di Iorio.

IV Uomo: Zufferli

Var: Mazzoleni.

Avar: Alassio.