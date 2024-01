Dopo l’esonero di Mourinho, è stato annunciato il nuovo allenatore della Roma: sarà Daniele De Rossi a prendere le redini del portoghese. L’ex Capitano torna in giallorosso e sarà alla guida della panchina fino al 30 giugno 2024. Oggi alle 17 in programma il primo allenamento come tecnico. Attraverso i video riportati da Jacopo Aliprandi vediamo che De Rossi ha da pochi minuti varcato nuovamente le porte del Fulvio Bernardini e si appresta a dirigere la sua prima sessione di allenamento.

Daniele #DeRossi è arrivato a Trigoria per dirigere il primo allenamento da tecnico della #ASRoma. @CorSport pic.twitter.com/z5ThEOWytr — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) January 16, 2024