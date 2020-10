LIVE – Roma-CSKA Sofia, le formazioni ufficiali. Carles Perez e Mkhitaryan dietro a Mayoral. Torna Pau Lopez tra i pali

Pagine Romaniste – Dopo il pareggio per 3-3 a San Siro contro il Milan in campionato, la Roma torna a giocare allo Stadio Olimpico per la seconda giornata di Europa League, ospitando i bulgari del CSKA Sofia, reduci da una sconfitta per 2-0 contro il Cluj all’esordio e guidati dal trio Morales–Dinchev-Chomakov dopo l’esonero del tecnico Stamen Belchev. Torna Pau Lopez in porta, in difesa Fonseca ritrova Smalling, rientrato dopo la distorsione al ginocchio, insieme a lui Fazio e Kumbulla. A centrocampo la coppia composta da Villar e Cristante, con Bruno Peres e Spinazzola sulle fasce. In attacco Borja Mayoral, supportato da Carles Perez e Mkhitaryan.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Cristante (C), Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

A disposizione: Mirante, Boer; Ibanez, Jesus, Karsdorp; Pellegrini, Veretout, Zalewski, Milanese; Dzeko, Pedro.

Squalificati: Mancini.

Diffidati: -.

Indisponibili: Calafiori, Diawara, Pastore, Zaniolo, Santon.

Allenatore: Fonseca.

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Galabov, Mazikou; Tiago Rodrigues, Youga; Sinclair, Sankharé, Yomov; Sowe.

A disposizione: Evtimov, Geferson, Zanev, Turitsvo, Carey, Beltrame, Smolenski, Donchev, Keita, Henrique, Miktov, Juric, Ahmedov, Yordanov.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Indisponibili: Mattheij.

Allenatore: Morales.

Arbitro: Kulbakov.

Assistenti: Zhuk, Maslyanko.

IV Uomo: Scherbakov.

LIVE

Ore 19.38 – Ecco gli undici giallorossi che scenderanno in campo dall’inizio:

Ore 19.35 – La Roma ha raggiunto lo Stadio Olimpico.