LIVE – Roma-Crotone, le formazioni ufficiali: ancora difesa a 4 con Reynolds e Karsdorp esterni. Darboe titolare

Pagine Romaniste – La Roma torna a giocare in campionato dopo la pesante eliminazione in Europa League per opera del Manchester United. Per mantenere a giusta distanza il Sassuolo e quindi salvare almeno la qualificazione in Conference League, i giallorossi devono vincere col Crotone. Fonseca schiera i suoi con la difesa a 4. In porta Fuzato, in difesa Reynolds, Kumbulla, Ibanez e Karsdorp. A centrocampo Darboe e Cristante. Dietro a Mayoral, Pedro, Pellegrini e Mkhitaryan.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Karsdorp; Cristante, Darboe; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

Allenatore: Fonseca.

A disposizione: Mirante, Farelli, Juan Jesus, Fazio, Santon, Pastore, Villar, Ciervo, Zalewski, Dzeko.

Indisponibili: Zaniolo, Veretout, Spinazzola, El Shaarawy, Diawara, Calafiori, Carles Perez, Pau Lopez, Smalling, Bruno Peres.

Squalificati: Mancini.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Reca, Messias, Cigarini, Benali, S. Molina; Ounas, Simy.

Allenatore: Cosmi.

A disposizione: Festa, Cuomo, Marrone, Luperto, Rispoli, Eduardo, Petriccione, Benali, Vulic, Rojas, Zanellato, P. Pereira, Riviere.

Indisponibili: Di Carmine.

Squalificati: -.

Arbitro: Sozza.

Assistenti: Scarpa – Della Croce.

IV Uomo: Dionisi.

Var: Di Paolo.

Avar: De Meo.

PRE PARTITA

Ore 16.40 – La formazione della Roma.