LIVE – Roma-Cremonese, le formazioni ufficiali: Karsdorp a destra, Cristante arretra. Belotti in coppia con Lukaku

Pagine Romaniste – Il percorso della Roma in Coppa Italia inizia dall’Olimpico dove affronterà la Cremonese. I giallorossi debuttano nella competizione nella quale lo scorso anno sono stati eliminati proprio dai grigiorossi che si imposero col punteggio di 2-1. In caso di vittoria i giallorossi si troveranno ad affrontare la Lazio per un altro derby di stagione. Ma prima c’è lo scoglio ottavi dove Mourinho potrà predisporre un turnover ragionato. Sicuro del posto Svilar, portiere di coppa che dovrò difendere i pali insieme alla difesa composta da Celik, Cristante e Llorente. Ritrova la titolarità a destra Karsdorp con El Shaarawy sull’altro fronte. A centrocampo spazio a Bove con Paredes e Pellegrini. Davanti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Belotti, Lukaku.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Mancini, Kristenseen, Joao Costa, Zalewski, Spinazzola, Sanches, Pagano, Pisilli, Belotti, Azmoun.

Allenatore: Mourinho

Indisponibili: N’Dicka, Aouar, Abraham, Kumbulla, Smalling.

Squalificati: -. Diffidati: -.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Collocolo, Valzania, Abrego, Zanimacchia; Coda, Okereke. A disposizione: Brahja, Saro, Tuia, Ghiglione, Rocchetti, Quagliata, Lochoshvili, Majer, Castagnetti, Ciofani, Afena Gyan, Vasquez, Tsadjout.

Allenatore: Stroppa.

Indisponibili: Sarr, Buonaiuto, Pickel, Brambilla, Valeri.

Squalificati: -. Diffidati: -.

ARBITRO: Luca Pairetto.

Dove vedere Roma-Cremonese in diretta tv

Roma-Cremonese sarà visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5. La partita Roma-Cremonese sarà trasmessa anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, fruibile su smart tv ma anche su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

