LIVE – Roma-Cremonese 0-1. Palo colpito da El Shaarawy dopo una buona iniziativa personale

Pagine Romaniste – Il percorso della Roma in Coppa Italia inizia dall’Olimpico dove affronterà la Cremonese. I giallorossi debuttano nella competizione nella quale lo scorso anno sono stati eliminati proprio dai grigiorossi che si imposero col punteggio di 2-1. In caso di vittoria i giallorossi si troveranno ad affrontare la Lazio per un altro derby di stagione. Ma prima c’è lo scoglio ottavi dove Mourinho potrà predisporre un turnover ragionato. Sicuro del posto Svilar, portiere di coppa che dovrò difendere i pali insieme alla difesa composta da Celik, Cristante e Llorente. Ritrova la titolarità a destra Karsdorp con El Shaarawy sull’altro fronte. A centrocampo spazio a Bove con Paredes e Pellegrini. Davanti.

TABELLINO

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik (46′ Kristensen), Cristante, Llorente (46′ Zalewski); Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Belotti (46′ Dybala), Lukaku.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Mancini, Kristenseen, Joao Costa, Zalewski, Spinazzola, Sanches, Pagano, Pisilli, Dybala, Azmoun.

Allenatore: Mourinho

Indisponibili: N’Dicka, Aouar, Abraham, Kumbulla, Smalling.

Squalificati: -. Diffidati: -.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Tuia (53′ Bianchetti); Ghiglione (46′ Majer), Collocolo, Castagnetti, Tsadjout, Sernicola; Zanimacchia, Okereke.

A disposizione: Brahja, Saro, Bianchetti, Rocchetti, Quagliata, Lochoshvili, Sekulov, Valzani, Vazquez, Abrego, Majer, Ciofani, Afena-Gyan, Coda.

Allenatore: Stroppa.

Indisponibili: Sarr, Buonaiuto, Pickel, Brambilla, Valeri.

Squalificati: -. Diffidati: -.

ARBITRO: Luca Pairetto.

Marcatori: 37′ Tsadjout

Ammoniti: 2′ Castagnetti, 8′ Ghiglione, 9′ Antov, 16′ Ravanelli, 34′ Llorente, 41′ Celik

Espulsi:

Note: 61.975 spettatori totali

CRONACA

54' – PALO DELLA ROMA. El Shaarawy parte da largo a sinistra rientra e calcia, la palla deviata da Antov prende il palo e torna in campo Roma 0-1 Cremonese#ASRoma #RomaCremonese #CoppaItalia — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 3, 2024

47' – Subito grande occasione per la Roma. Dybala inventa in area per Lukaku, che però è troppo lento a calciare e viene rimontato da Antov Roma 0-1 Cremonese#ASRoma #RomaCremonese #CoppaItalia — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 3, 2024

45' – Triplo cambio all'intervallo per la Roma. Escono: Llorente, Celik e Belotti. Entrano: Dybala, Zalewski e Kristensen Roma 0-1 Cremonese #ASRoma #RomaCremonese #CoppaItalia — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 3, 2024

45' +1 – Finisce il primo tempo all'Olimpico con la Cremonese in vantaggio Roma 0-1 Cremonese#ASRoma #RomaCremonese #CoppaItalia — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 3, 2024

37' – Gol della Cremonese. Tsadjuot riesce a superare Svilar dopo un errore di Cristante che si è fatto anticipare e saltare dall'attaccante ospite Roma 0-1 Cremonese#ASRoma #RomaCremonese #CoppaItalia — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 3, 2024

27' – INCREDIBILE PALLA GOL PER LA ROMA. Cross di Karsdorp peri Belotti che da un metro dalla porta colpisce Jungdal. Sulla respinta arriva Pellegrini che a botta sicura prende una clamorosa traversa Roma 0-0 Cremonese#ASRoma #RomaCremonese #CoppaItalia — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 3, 2024

19' – Celik salva la Roma. Ripartenza della Cremonese con Tsadjout che dal fondo cerca Okerete che però è anticipato dal difensore turco Roma 0-0 Cremonese#ASRoma #RomaCremonese #CoppaItalia — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 3, 2024

8' – Secondo giallo per la Cremonese. Stavolta è Giglione ad essere ammonito per aver trattenuto la maglia a Pellegrini Roma 0-0 Cremonese#ASRoma #RomaCremonese #CoppaItalia — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 3, 2024

5' – Scambio tra i due attaccanti della Roma con Lukaku che serve Belotti dentro l'area. Il Gallo da posizione defilata calcia alto Roma 0-0 Cremonese#ASRoma #RomaCremonese #CoppaItalia — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 3, 2024

2' – Subito il primo giallo della partita. Ammonito Castagnetti per un intervento duro a centrocampo su Bove Roma 0-0 Cremonese#ASRoma #RomaCremonese #CoppaItalia — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 3, 2024

PREPARTITA

20:30– Parte il riscaldamento della squadra

20:08 – La concentrazione dei giallorossi per il match

19:50 – Le scelte ufficiali di Mourinho per la sfida di Coppa Italia

19:33 – La squadra arriva all’Olimpico

19:27 – Tutto pronto nello spogliatoio della Roma