Pagine Romaniste – Questa sera alle 20:45, la Roma ospiterà in casa la Cremonese di mister Nicola, sfida valida per la 26° giornata di Serie A. Quella di oggi sarà una partita molto importante per la squadra di Gasperini che se dovesse portare a casa i 3 punti consoliderebbe certamente il quarto posto in classifica e l’obiettivo Champions League.

Grazie alle parole di Gasperini durante la conferenza stampa pre-partita, possiamo avere un quadro generale più chiaro riguardo a quelle che saranno le scelte del tecnico. Per esempio sappiamo già che Dybala non ci sarà in campo, ancora intento a recuperare dall’infortunio e anche un impiego di Soulé sarà difficile, ancora intento a smaltire le scorie della pubalgia che, a detta del mister si porta dietro da settimane. Un ritorno importante però è quello di Koné che potrebbe tornare già dal primo minuto, questa volta forse affiancato da Pisilli.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Pellegrini, Zaragoza; Malen.

A disp.: Vasquez, Gollini, Ghilardi, Ziolkowski, Rensch, Tsimikas, Pisilli, El Aynaoui, Della Rocca, Venturino, Arena, Vaz.

All: Gasperini.

Diffidati: Wesley, Mancini, Ndicka.

Squalificati: –

Indisponibili: Dovbyk, Dybala, Ferguson, El Shaarawy.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

A disp.: Silvestri, Nava, Ceccherini, Floriani Mussolini, Folino, Faye, Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte, Moumbagna, Djuric, Sanabria.

All: Nicola.

Diffidati: Bondo, Terracciano, Vardy.

Squalificati: –

Indisponibili: Baschirotto, Collocolo.

Arbitro: Di Bello.

Assistenti: Bahri–Ceolin.

IV Uomo: Sacchi.

Var: Nasca.

Avar: Meraviglia.

Marcatori: Cristante (R)

Ammoniti: Thorsby (C), El Aynaoui (R)

Espulsi:

LIVE – 22:25

1′ – Inizio primo tempo!

3′ – Subito occasione per la Roma con Malen che non riesce a trovare la porta di testa.

11′ – Ottimo fraseggio tra Pellegrini e Wesley che finisce in calcio d’angolo giallorosso dopo che la difesa grigiorossa respinge sul fondo.

15′ – Si continua a far girare palla da una parte all’altra con la Roma sempre con il pallino del gioco

23′ – Ammonito Thorsby

25′ – Rocambola in area di rigore grigiorosso con Koné che tenta il turo a botta sicura ma trova la deviazione sfortunata di Ghilardi che si trovava in posizione di fuorigioco

33′ – Calcio di punizione della Roma con Pellegrini che tira alto

35′ – Occasionissima della Roma con Mancini che trova la traversa con un colpo di testa e subito dopo Pellegrini tenta la prodezza in rovesciata ma il pallone viene buttato via dell’area di rigore grigiorossa

42′ – Ci prova Malen ma si allunga troppo il pallone e regala la rimessa dal fondo alla Cremonese

45′ – Saranno tre i minuti di recupero

45′ +4 – Finisce il primo tempo.

46′ – Inizio secondo tempo! Entra El Aynaoui esce Ghilardi

52′ – Occasione della Roma con Malen ma il pallone finisce in calcio d’angolo

55′ – Cambio Roma, entra Venturino esce Zaragoza

58′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL CRISTANTE PORTA AVANTI LA ROMA

64′ – Roma ad un passo dal 2-0 con Ndicka che a botta sicura trova le mani di Audero

66′ – Ammonito El Aynaoui

69′ – Occasione Roma con Celik che mette il pallone in mezzo per Malen ma il pallone è troppo lungo per l’attaccante olandese

71′ – Cambio Roma, esce Pellegrini entra Pisilli

73′ – Serpentina di pure tecnica da parte di Malen che trova la deviazione in calcio d’angolo al suo tiro verso la porta

76′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL LA ROMA RADDOPPIA CON NDICKA