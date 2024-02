LIVE – Roma-Cagliari, le probabili formazioni: Angelino subito titolare. Ballotaggio Paredes-Bove, confermato il tridente

Pagine Romaniste – A chiudere la 23ª giornata di Serie A sarà la sfida in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico tra Roma e Cagliari. La squadra vuole fare tre su tre con De Rossi in panchina, ma davanti avrà una squadra ostica alla disperata ricerca di punti salvezza. La squadra giallorossa invece, in caso di vittoria, salirebbe a -1 dall’Atalanta scavalcando nuovamente il Bologna, vittorioso per 4-2 contro il Sassuolo. Per l’occasione Danielino incontrerà Claudio Ranieri, grande ex della sfida e tifoso giallorosso.

Le scelte sono pressoché confermate con qualche piccola novità, una su tutti l’inserimento di Angelino nella difesa a 4: Karsdorp, Mancini e Llorente completano il terzetto davanti a Rui Patricio. A centrocampo Pellegrini e Cristante sicuri di una maglia, ballottaggio tra Paredes e Bove per completare il reparto. Con l’ingresso dell’argentino Cristante andrebbe ad occupare il ruolo di mezzala. Davanti tutto confermato con il tridente composto da El Shaarawy, Dybala e Lukaku.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Huijsen, Celik, Zalewski, Renato Sanches, Aouar, Pagano, Pisilli, Bove, Baldanzi, Joao Costa.

Indisponibili: Smalling, Abraham, Ndicka.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Azzi; Jankto, Prati, Makoumbou; Nandez, Viola; Petagna.

Allenatore: Ranieri.

A disposizione: Radunovic, Aresti, Augello, Hatzidiakos, Mina, Obert, Di Pardo, Deiola, Gaetano, Lapadula, Luvumbo, Pavoletti.

ARBITRO: Marcenaro di Genova.

ASSISTENTI: Valeriani-Pagliardini.

IV UFFICIALE: Rapuano.

VAR: Abisso.

ASS. VAR: Aureliano.

PREPARTITA